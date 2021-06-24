Жуткое зрелище. Ученые выяснили, что ядовитые пауки любят охотиться на змей (фото)

Исследователи зафиксировали сотни случаев, когда пауки убивали и пожирали ядовитых змей.

Новое исследование показало, что ядовитые пауки любят охотиться на ядовитых змей, во много раз превышающих их по размеру. Об этом сообщает Science Alert.

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Исследователи зафиксировали 319 случаев, когда пауки убивали и пожирали змей. Треть этих случаев была описана в рамках научных статей, а остальные обнаружены в соцсетях и новостях.

"Черные вдовы" были ответственны почти за половину убийств змей, а также их родственники африканские пауки-пуговицы. Такие пауки достаточно маленькие, максимум 1,1 сантиметра, и обычно они охотятся на молодых змей, но их яд достаточно смертоносен, чтобы убить гораздо более крупных особей.

Члены семейства птицеедов несут ответственность за еще 10% убийств змей. Птицееды более крупные пауки, которые не плетут паутины, а активно охотятся на земле или на деревьях.

Еще 8,5% случаев нападения на змей были совершены крупными пауками-ткачами, которые ловят и едят летучих мышей и птиц. Эти пауки плетут очень большие и прочные сети. Убивая змей, такие пауки высасывают их внутренности.

Фото: Australian Museum/Kevin Moore

Ученые отмечают, что сообщения о нападении пауков на змей поступали со всех континентов, кроме Антарктиды, хотя половина зарегистрированных случаев произошла в США, а почти треть в Австралии.

Исследователи обнаружили, что пауки охотились на 86 различных видов змей, причем наиболее частыми жертвами становились змеи семейства колубридов (ужеобразные змеи). В это семейство входят как подвязочные змеи и серый лазающий полоз. Такая статистика связана, вероятно, с тем, что эти два вида являются самыми распространенными на всех континентах, кроме Австралии.

Большинство змей, атакованных пауками, были молодыми особями весом менее грамма. Но пауки иногда убивали и противников покрупнее: самые большие змеи были в длину до 100 см и весили 50-60 грамм.

Фото: Jeff Lewis

Змеи такого размера, как правило, были убиты пауками-ткачами или большими птицеедами. Черные вдовы могли побеждать змей, размер которых в 30 раз превышал их собственный. Кроме этого, в одном из случаев ложная вдова поймала в сеть змею длиной 15 см, которая в 355 раз превысила вес самого паука.

Яду пауков может потребоваться от нескольких часов до целых суток, чтобы убить змею, из которых 30% были сами ядовиты. Атаки пауков были смертельными в 86% зарегистрированных инцидентов, в то время как только 1,5% змей спаслись самостоятельно. Еще в 11% случаем ползучих спасали наблюдатели.

После того, как змея умирает, пауку может потребовать несколько дней, чтобы закончить свою трапезу.

В большинстве случаев, змеи для пауков являются редким пиршеством. Но некоторые пауки, особенно птицееды, могут включать змей в свой постоянный рацион. Например, австралийские красноспинные пауки поедают ящериц и змей в больших количествах.