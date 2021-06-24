Жуткое зрелище. Ученые выяснили, что ядовитые пауки любят охотиться на змей (фото)
Исследователи зафиксировали сотни случаев, когда пауки убивали и пожирали ядовитых змей.
Новое исследование показало, что ядовитые пауки любят охотиться на ядовитых змей, во много раз превышающих их по размеру. Об этом сообщает Science Alert.
Исследователи зафиксировали 319 случаев, когда пауки убивали и пожирали змей. Треть этих случаев была описана в рамках научных статей, а остальные обнаружены в соцсетях и новостях.
"Черные вдовы" были ответственны почти за половину убийств змей, а также их родственники африканские пауки-пуговицы. Такие пауки достаточно маленькие, максимум 1,1 сантиметра, и обычно они охотятся на молодых змей, но их яд достаточно смертоносен, чтобы убить гораздо более крупных особей.
Члены семейства птицеедов несут ответственность за еще 10% убийств змей. Птицееды более крупные пауки, которые не плетут паутины, а активно охотятся на земле или на деревьях.
Еще 8,5% случаев нападения на змей были совершены крупными пауками-ткачами, которые ловят и едят летучих мышей и птиц. Эти пауки плетут очень большие и прочные сети. Убивая змей, такие пауки высасывают их внутренности.
Ученые отмечают, что сообщения о нападении пауков на змей поступали со всех континентов, кроме Антарктиды, хотя половина зарегистрированных случаев произошла в США, а почти треть в Австралии.
Исследователи обнаружили, что пауки охотились на 86 различных видов змей, причем наиболее частыми жертвами становились змеи семейства колубридов (ужеобразные змеи). В это семейство входят как подвязочные змеи и серый лазающий полоз. Такая статистика связана, вероятно, с тем, что эти два вида являются самыми распространенными на всех континентах, кроме Австралии.
Большинство змей, атакованных пауками, были молодыми особями весом менее грамма. Но пауки иногда убивали и противников покрупнее: самые большие змеи были в длину до 100 см и весили 50-60 грамм.
Змеи такого размера, как правило, были убиты пауками-ткачами или большими птицеедами. Черные вдовы могли побеждать змей, размер которых в 30 раз превышал их собственный. Кроме этого, в одном из случаев ложная вдова поймала в сеть змею длиной 15 см, которая в 355 раз превысила вес самого паука.
Яду пауков может потребоваться от нескольких часов до целых суток, чтобы убить змею, из которых 30% были сами ядовиты. Атаки пауков были смертельными в 86% зарегистрированных инцидентов, в то время как только 1,5% змей спаслись самостоятельно. Еще в 11% случаем ползучих спасали наблюдатели.
После того, как змея умирает, пауку может потребовать несколько дней, чтобы закончить свою трапезу.
В большинстве случаев, змеи для пауков являются редким пиршеством. Но некоторые пауки, особенно птицееды, могут включать змей в свой постоянный рацион. Например, австралийские красноспинные пауки поедают ящериц и змей в больших количествах.