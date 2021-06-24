Моторошне видовище. Вчені з'ясували, що отруйні павуки люблять полювати на змій (фото)

Дослідники зафіксували сотні випадків, коли павуки вбивали і поїдали отруйних змій.

Нове дослідження показало, що отруйні павуки люблять полювати на отруйних змій, які у багато разів перевищують їх за розміром. Про це повідомляє Science Alert.

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Дослідники зафіксували 319 випадків, коли павуки вбивали і поїдали змій. Третина цих випадків була описана у межах наукових статей, а решта виявлені у соцмережах і новинах.

"Чорні вдови" були відповідальні майже за половину вбивств змій, а також їх родичі африканські павуки-гудзики. Такі павуки досить маленькі, максимум 1,1 сантиметра, і зазвичай вони полюють на молодих змій, але їх отрута достатньо смертоносна, щоб вбити набагато більших особин.

Члени сімейства птахоїдів несуть відповідальність за ще 10% вбивств змій. Птахоїди більші павуки, що не плетуть павутини, а активно полюють на землі або на деревах.

Ще 8,5% випадків нападу на змій були здійснені великими павуками-ткачами, які ловлять і їдять летючих мишей і птахів. Ці павуки плетуть дуже великі і міцні павутини. Вбиваючи змій, такі павуки висмоктують їх нутрощі.

Фото: змея

Вчені зазначають, що повідомлення про напад павуків на змій надходили з усіх континентів, окрім Антарктиди, хоча половина зареєстрованих випадків сталася в США, а майже третина в Австралії.

Дослідники виявили, що павуки полювали на 86 різних видів змій, до того ж найчастіше жертвами ставали змії сімейства колубрідів (вужоподібні змії). У це сімейство входять як підв'язкові змії і щурячий полоз. Така статистика пов'язана, імовірно, з тим, що ці два види є найпоширенішими на всіх континентах, окрім Австралії.

Більшість змій, атакованих павуками, були молодими особинами вагою менше грама. Але павуки іноді вбивали і противників побільше: найбільші змії були у довжину до 100 см і важили 50-60 грам.

Фото: змея

Змії такого розміру, як правило, були вбиті павуками-ткачами або великими птахоїдами. Чорні вдови могли перемагати змій, розмір яких у 30 разів перевищував їх власний. Крім цього, в одному з випадків помилкова вдова піймала у павутину змію завдовжки 15 см, яка у 355 разів перевищила вагу самого павука.

Отрути павуків може знадобитися від кількох годин до цілої доби, щоб убити змію, з яких 30% були найотруйніші. Атаки павуків були смертельними у 86% зареєстрованих інцидентів, тоді як тільки 1,5% змій врятувалися самостійно. Ще в 11% випадках повзучих рятували спостерігачі.

Після того, як змія вмирає, павуку може знадобитися кілька днів, щоб закінчити свою трапезу.

У більшості випадків, змії для павуків є рідкісним бенкетом. Але деякі павуки, особливо птахоїди, можуть включати змій у свій постійний раціон. Наприклад, австралійські червоноспинні павуки поїдають ящірок і змій у великих кількостях.