На весь Млечный Путь может быть лишь одна пригодная для жизни экзопланета, – ученые

Исследователи опровергают заявления о том, что в галактике могут находиться миллионы планет, похожих на Землю.

Новое исследование опровергает предположение о том, что в Млечном пути может быть 300 млн потенциально обитаемых планет. Об этом сообщает Forbes.

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Исследователи говорят о том, что земные условия на потенциально обитаемых планетах могут быть намного реже, чем считалось ранее. Новый анализ известных человечеству экзопланет фокусируется на наличии фотосинтеза.

На данный момент астрономами было обнаружено 4422 экзопланеты, но лишь немногие из них считаются потенциально обитаемыми.

Фотосинтез – это процесс, с помощью которого растения используют солнечный свет, воду и углекислый газ для создания кислорода и энергии. Учитывая, что фотосинтез имеет решающее значение для создания сложных биосфер, то экзопланета должна развивать атмосферу на сонове кислорода.

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), запуск которого запланирован на конец года, сможет изучать атмосферы экзопланет, проходящих мимо звезд. Свет, проходящий через их атмосферу, укажет на то, какие газы там содержатся.

Однако для фотосинтеза требует жидкая вода. Только экзопланеты с подходящей температурой, смогут содержать на поверхности жидкую воду.

Фактически, среди потенциально пригодных для жизни планет почти нет таких, которые смогли бы поддерживать биосферу, питаемую фотосинтезом.

Исследование, которое изучало количество солнечного света, излучаемого звездами на экзопланеты, показало, что лишь одна приближена к необходимым требованиям.

Kepler-442b – это скалистая планета, примерно в два раза превышающая массу Земли. Она вращается вокруг умеренно горячего оранжевого карлика на расстоянии 1120 световых лет от Земли в созвездии Лиры.

Планета была открыта в 2015 году, когда был обнаружен ее проход перед родительской звездой. Экзопланета располагается от своей звезды на расстоянии, как полпути от Земли до Солнца. Один оборот планеты вокруг звезды занимает 112 дней.

По словам ученых, звезды с температурой вдвое ниже, чем у Солнца, не могут поддерживать земную биосферу, потому что не дают достаточно энергии в правильном диапазоне длин волн.

Это сильный удар по поискам жизни в галактике, поскольку 70% звезд в Млечном пути – это тусклые красные карлики, которые не дают своим планетам достаточно света для фотосинтеза.

Более того, некоторые горячие и яркие звезды теоретически могут способствовать мощному фотосинтезу, но они не живут достаточно долго, чтобы сложная жизнь смогла развиться на планете.

"Поскольку красные карлики являются наиболее распространенным типом звезд в нашей галактике, полученные данные указывают на то, что земные условия на других планетах могут быть менее распространенными, чем хотелось надеяться", – заявил ведущий автор исследования Неаполитанского университета Джованни Ковоне.