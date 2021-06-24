На весь Чумацький Шлях може бути лише одна придатна для життя екзопланета, — вчені

Дослідники спростовують заяви про те, що в галактиці можуть знаходитися мільйони планет, схожих на Землю.

Нове дослідження спростовує припущення про те, що в Чумацькому шляху може бути 300 млн потенційно населених планет. Про це повідомляє Forbes.

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Дослідники говорять про те, що земні умови на потенційно населених планетах можуть бути набагато рідше, ніж вважалося раніше. Новий аналіз відомих людству екзопланет фокусується на наявності фотосинтезу.

Наразі астрономи виявили 4422 екзопланети, але лише деякі з них вважаються потенційно населеними.

Фотосинтез — це процес, за допомогою якого рослини використовують сонячне світло, воду і вуглекислий газ для створення кисню і енергії. З огляду на те, що фотосинтез має вирішальне значення для створення складних біосфери, то екзопланета повинна розвивати атмосферу на основі кисню.

Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST), запуск якого запланований на кінець року, зможе вивчати атмосфери екзопланет, що проходять повз зірок. Світло, що проходить через їх атмосферу, вкаже на те, які гази там містяться.

Однак для фотосинтезу необхідна рідка вода. Тільки екзопланети з відповідною температурою, зможуть утримувати на поверхні рідку воду.

Фактично, серед потенційно придатних для життя планет майже немає таких, які змогли б підтримувати біосферу, що живиться фотосинтезом.

Дослідження, яке вивчало кількість сонячного світла, випромінюваного зірками на екзопланети, показало, що лише одна наближена до необхідних вимог.

Kepler-442b — це скеляста планета, яка приблизно удвічі перевищує масу Землі. Вона обертається навколо помірно гарячого помаранчевого карлика на відстані 1120 світлових років від Землі в сузір'ї Ліри.

Планету відкрили у 2015 році, коли був виявлений її прохід перед батьківською зіркою. Екзопланета розташовується від своєї зірки на відстані, як пів дорого від Землі до Сонця. Один оберт планети навколо зірки займає 112 днів.

За словами вчених, зірки з температурою вдвічі нижче, ніж у Сонця, не можуть підтримувати земну біосферу, тому що не дають достатньо енергії у правильному діапазоні довжин хвиль.

Це сильний удар по пошукам життя в галактиці, оскільки 70% зірок в Чумацькому шляху — це тьмяні червоні карлики, які не дають своїм планетам достатньо світла для фотосинтезу.

Більше того, деякі гарячі і яскраві зірки теоретично можуть сприяти потужному фотосинтезу, але вони не живуть досить довго, щоб складне життя змогло розвинутися на планеті.

"Оскільки червоні карлики є найпоширенішим типом зірок у нашій галактиці, отримані дані вказують на те, що земні умови на інших планетах можуть бути менш поширеними, ніж хотілося сподіватися", — заявив провідний автор дослідження Неаполітанського університету Джованні Ковон.