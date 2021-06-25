Имеет черты двух видов. Ученые обнаружили в Израиле окаменелые останки странного неандертальца

Ученые спорят кто это – представитель первых неандертальцев на Ближнем Востоке или неизвестный предок неандертальцев.

Современные люди, которые покинули Африку и отправились на Ближний Восток от 120 000 до 140 000 лет назад, могли встретить странного на вид человека с внешностью примитивного неандертальца, но с такими же современными, как и у них каменными орудиями, сообщает Science

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Окаменелые останки этого странного человека, обнаруженные за последнее десятилетие в Израиле, вызывают ожесточенные споры среди палеоантропологов: был ли это самый ранний известный неандерталец на Ближнем Востоке или это неизвестный предок неандертальца?

"То, что современные каменные орудия нашли вместе с таким примитивным человеком в этот временной промежуток на главном пути между Африкой и Евразией делает находку "главным открытием", — говорит палеоантрополог Марта Миразон Лар из Кембриджского университета.

Ученые давно знали, что Ближний Восток был "оживленным перекрестком", на котором пересекались люди и неандертальцы. Хотя окаменелости современного человека в Израиле имеют возраст 130 000 лет, останки неандертальцев в этом регионе имеют возраст примерно 60 000–70 000 лет. Ученые предполагают, что неандертальцы возникли более 400 000 лет назад в Европе и позже распространились на Ближний Восток, где они, вероятно, встретились и ассимилировались с современными людьми, мигрировавшими из Африки.

Новые окаменелые останки и каменные орудия были найдены в течение последних нескольких лет в известняковом карьере в центре Израиля после того, как строительная бригада обнаружила первые орудия на этом месте в 2010 году. В течение следующих 5 лет группа под руководством археолога Йоси Зайднера из Еврейского университета в Иерусалиме проводила раскопки под открытым небом в Нешер-Рамла и обнаружила фрагменты древнего черепа, почти полную челюсть и коренной зуб, вероятно, одного и того же человека. Они также нашли кости животных и орудия, которые имеют возраст от 120 000 до 140 000 лет назад.

Каменные орудия труда были изготовлены по так называемому леваллуазскому методу, типичному для современных людей этой территории, а также для неандертальцев, появившихся позже в этом регионе.

"Но окаменелые останки явно не принадлежали Homo sapiens", — говорит палеоантрополог Хила Мэй из Тель-Авивского университета. "И они не похожи на останки ранних или поздних неандертальцев на Ближнем Востоке или в Европе", — говорит Мария Мартинон-Торрес, палеоантрополог из CENIEH, национального центра исследований эволюции человека, Испания.

По словам Мэй, окаменелые останки демонстрируют "странную" смесь черт очень древних людей и неандертальцев. Например, крепкая челюсть и коренной зуб были похожи на неандертальцев, но теменные кости черепа были толще и больше походили на кости архаичных представителей Homo sapiens, говорит Мэй. Зубной антрополог Рэйчел Сариг из Тель-Авивского университета, говорит, что внутренняя структура коренных зубов напоминает ей зубы архаичных представителей рода Homo, найденные в пещере Кесем в Израиле, которые имеют возраст примерно 400 000 лет.

Ученые говорят, что окаменелости принадлежали либо ранее неизвестной популяции Homo sapiens или другому виду неандертальцев, жившему на Ближнем Востоке. Останки также могут принадлежать гибриду, который представлял собой смесь неандертальца и архаичного человека, говорит палеоантрополог Исраэль Гершковиц из Тель-Авивского университета, что добавило бы еще одного члена к разнообразному составу гомининов, которые обитали в Евразии и Африке в течение среднего плейстоцена, примерно от 790 000 до 130 000 лет назад.

Исследователи выдвинули радикальную идею: они предполагают, что окаменелые останки содержащие черты архаичного человека и неандертальца могли принадлежать группе индивидов, которые были предками как поздних, так и ранних неандертальцев в Европе и Азии.

Однако это предложение быстро вызвало бурю критики. Палеоантрополог Жан-Жак Хублин из Института эволюционной антропологии Макса Планка говорит, что окаменелые останки слишком молоды, чтобы представлять исходную популяцию неандертальцев, чьи самые ранние известные предки жили более 400 000 лет назад в Сима-де-лос-Уэсос в Испании.

Хублин считает, что сочетание черт древнего человека и неандертальца может отражать региональные различия, причем неандертальцы, живущие на Ближнем Востоке, отличаются от классических неандертальцев Европы или, по крайней мере, представляют собой гибридную смесь разных групп. По его мнению, зубы являются наиболее важной частью тела для классификации останков, и "этот зуб похож на зуб неандертальца".

Палеоантрополог Мирьяна Роксандич из Университета Виннипега соглашается, что находка из Нешер Рамла не такая древняя, чтобы ее "всерьез рассматривать" как свидетельство существования предков неандертальцев. Однако она считает, что новые окаменелости показывают, что современные люди и неандертальцы на Ближнем Востоке взаимодействовали раньше, чем считалось.