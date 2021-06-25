Має риси двох видів. Учені виявили в Ізраїлі скам'янілі останки дивного неандертальця

Учені сперечаються: хто це — представник перших неандертальців на Близькому Сході чи невідомий предок неандертальців.

Сучасні люди, які покинули Африку і вирушили на Близький Схід від 120 000 до 140 000 років тому, могли зустріти дивного на вигляд чоловіка із зовнішністю примітивного неандертальця, але з такими ж сучасними, як і у них, кам'яними знаряддями, повідомляє Science

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Скам'янілі останки цієї дивної людини, виявлені за останнє десятиліття в Ізраїлі, викликають запеклі суперечки серед палеоантропологів: чи був це найраніший відомий неандерталець на Близькому Сході або це невідомий предок неандертальця?

"Те, що сучасні кам'яні знаряддя знайшли там у сукупності з таким примітивним чоловіком у цей часовий проміжок на головному шляху між Африкою і Євразією, робить знахідку "головним відкриттям", — говорить палеоантрополог Марта Міразон Лар з Кембриджського університету.

Учені давно знали, що Близький Схід був "жвавим перехрестям", на якому перетиналися люди і неандертальці. Хоча скам'янілості сучасної людини в Ізраїлі мають вік 130 000 років, останки неандертальців у цьому регіоні мають вік приблизно 60 000-70 000 років. Учені припускають, що неандертальці виникли понад 400 000 років тому в Європі і пізніше розповсюдилися на Близький Схід, де вони, ймовірно, зустрілися та асимілювалися із сучасними людьми, які мігрували з Африки.

Нові скам'янілі останки і кам'яні знаряддя були знайдені протягом останніх кількох років у вапняковому кар'єрі в центрі Ізраїлю після того, як будівельна бригада виявила перші знаряддя на цьому місці у 2010 році. Протягом наступних 5 років група під керівництвом археолога Йосі Зайднера з Єврейського університету в Єрусалимі проводила розкопки просто неба в Нешер-Рамла і виявила фрагменти древнього черепа, майже повну щелепу і корінний зуб, ймовірно, однієї і тієї ж людини. Вони також знайшли кістки тварин і знаряддя, які мають вік від 120 000 до 140 000 років тому.

Кам'яні знаряддя праці були виготовлені за так званим леваллуазьким методом, типовим для сучасних людей цієї території, а також для неандертальців, які з'явилися пізніше в цьому регіоні.

"Але скам'янілі останки явно не належали Homo sapiens", — говорить палеоантрополог Хіла Мей з Тель-Авівського університету. "І вони не схожі на останки ранніх чи пізніх неандертальців на Близькому Сході або в Європі", — говорить Марія Мартінон-Торрес, палеоантрополог з CENIEH, національного центру досліджень еволюції людини, Іспанія.

За словами Мей, скам'янілі останки демонструють "дивну" суміш рис дуже древніх людей і неандертальців. Наприклад, міцна щелепа і корінний зуб були схожі на неандертальців, але тім'яні кістки черепа були товщі і більше були схожі на кістки архаїчних представників Homo sapiens, каже Мей. Зубний антрополог Рейчел Саріг з Тель-Авівського університету говорить, що внутрішня структура корінних зубів нагадує їй зуби архаїчних представників роду Homo, знайдені в печері Кесем в Ізраїлі, які мають вік приблизно 400 000 років.

Учені кажуть, що скам'янілості належали або раніше невідомій популяції Homo sapiens, або іншому виду неандертальців, котрі жили на Близькому Сході. Останки також можуть належати гібриду, який представляв собою суміш неандертальця й архаїчної людини, говорить палеоантрополог Ісраель Гершковіц з Тель-Авівського університету, що додало б ще одного члена до різноманітного складу гомінін, які мешкали в Євразії та Африці протягом середнього плейстоцену, приблизно від 790 000 до 130 000 років тому.

Дослідники висунули радикальну ідею: вони припускають, що скам'янілі останки містять риси архаїчної людини і неандертальця, могли належати групі індивідів, які були предками як пізніх, так і ранніх неандертальців у Європі й Азії.

Однак, ця пропозиція швидко викликала бурю критики. Палеоантрополог Жан-Жак Хублін з Інституту еволюційної антропології Макса Планка каже, що скам'янілі останки занадто молоді, щоб представляти вихідну популяцію неандертальців, чиї початкові відомі предки жили понад 400 000 років тому в Сіма-де-лос-Уесос в Іспанії.

Хублін вважає, що поєднання рис древньої людини і неандертальця може відображати регіональні відмінності, причому неандертальці, які живуть на Близькому Сході, відрізняються від класичних неандертальців Європи або, принаймні, є гібридною сумішшю різних груп. На його думку, зуби є найбільш важливою частиною тіла для класифікації останків, і "цей зуб схожий на зуб неандертальця".

Палеоантрополог Мірʼяна Роксандич з Університету Вінніпега погоджується, що знахідка з Нешер Рамла не така давня, щоб її "всерйоз розглядати" як свідчення існування предків неандертальців. Однак, вона вважає, що нові скам'янілості показують, що сучасні люди і неандертальці на Близькому Сході взаємодіяли раніше, ніж вважалося.