Неожиданное открытие. Динозавры жили в Арктике 70 миллионов лет назад, - ученые
Ученые обнаружили 100 костей и зубов детёнышей динозавров, которые жили в арктической части современной Аляски.
Ученые обнаружили "неожиданную" находку — более 100 костей и зубов детенышей динозавров, которые бродили по холодному региону, который сейчас является арктическим регионом Аляски, около 70 миллионов лет назад, сообщает Live Science
По словам исследователей, было удивительно найти доказательства существования доисторического питомника в таком холодном месте. Даже в теплый Меловой период (от 145 до 66 миллионов лет назад) на Аляске среднемесячная температура была около 6 градусов по Цельсию, и примерно четыре месяца в году динозавры жили в постоянной темноте и справлялись со снежной погодой, говорят ученые.
Формация Принс-Крик на севере Аляски, где были обнаружены окаменелости динозавров, является "самой северной территорией, на которой когда-либо жили динозавры", — говорит Грегори Эриксон, палеобиолог из Университета штата Флорида. "Я не думаю, что они могли жить еще дальше на север, потому что территория нынешней Аляски находилась ближе к Северному полюсу, чем сегодня".
Проанализировав зубы и кости детенышей динозавров, исследовательская группа определила, что останки принадлежали семи различным видам. По словам Эриксона, открытие указывает на то, что динозавры, вероятно, жили в этом холодном регионе весь год, так как детеныши были бы слишком малы для ежегодных миграций вскоре после вылупления. Если бы эти крошечные динозавры и их родители оставались на Аляске круглый год, они, вероятно, были бы теплокровными или эндотермическими, эта особенность позволила бы им оставаться активными даже при понижении температуры, говорит ученый.
Ученые узнали о том, что динозавры жили в полярных регионах с тех пор, как нефтяники нашли там кости динозавров в 1950-х годах, говорит Эриксон. В последующие десятилетия ученые из Музея Севера Университета Аляски обнаружили в штате останки крохотных детенышей динозавров.
"Наша работа похожа на промывку золота — находить маленькие кости в море отложений", — говорит Патрик Дракенмиллер, директор Музея Севера Университета Аляски. В ходе исследований были обнаружены детеныши динозавров, принадлежащих к нескольким травоядным видам: утконосые динозавры, цератопсы (рогатые динозавры), целозавриды (маленькие двуногие орнитоподы) и пахицефалозавриды (купологоловые динозавры). Ученые также нашли останки детенышей хищников, в том числе тираннозавридов, дейнонихозавров (динозавров-манирапторов) и орнитомимозавров (динозавров, похожих на страусов).
"Самым недавним сюрпризом стал самый маленький зуб цератопсида, который находили в Северной Америке или где-либо еще", — говорит Дракенмиллер.
Зимние месяцы в арктической части Аляски в то время были, вероятно, самыми тяжелыми, особенно для травоядных, чья пища была либо покрыта снегом, либо мертва, говорит Эриксон.
"Как они добывали пищу, мы не знаем", — говорит Эриксон. Некоторые маленькие динозавры могли зарыться в норы и впасть в спячку, но более крупные динозавры, такие как утконосые динозавры и тиранозавры, не могли этого сделать. "Но каким-то образом они справились", — говорит ученый.
Основываясь на знаниях жизненных циклов динозавров, исследователи пришли к выводу, что эти детеныши динозавров оставались на месте после вылупления, поскольку у них не было времени вырасти и мигрировать на юг до наступления зимы.
Есть свидетельства того, что некоторые длинношеие динозавры-зауроподы и утконосые динозавры в более низких широтах западной части Северной Америки мигрировали, но вполне вероятно, что динозавры Аляски, особенно мелкие особи, остались на месте, говорят исследователи. Зимовать в полярных условиях было бы непросто для хладнокровных или экзотермических существ. По словам Дракенмиллера, палеонтологи не нашли окаменелостей эктотермических животных, таких как окаменелости крокодилов, ящериц или змей. Более того, сегодня в арктической части Аляски известен только один эктотерм: древесная лягушка, которая зимой превращается в замороженную лягушку.
"Вероятно, у динозавров была определенная степень эндотермии, чтобы справиться с зимними условиями, особенно с низкими температурами", — говорит Дракенмиллер.