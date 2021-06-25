Неожиданное открытие. Динозавры жили в Арктике 70 миллионов лет назад, - ученые

Ученые обнаружили 100 костей и зубов детёнышей динозавров, которые жили в арктической части современной Аляски.

Ученые обнаружили "неожиданную" находку — более 100 костей и зубов детенышей динозавров, которые бродили по холодному региону, который сейчас является арктическим регионом Аляски, около 70 миллионов лет назад, сообщает Live Science

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По словам исследователей, было удивительно найти доказательства существования доисторического питомника в таком холодном месте. Даже в теплый Меловой период (от 145 до 66 миллионов лет назад) на Аляске среднемесячная температура была около 6 градусов по Цельсию, и примерно четыре месяца в году динозавры жили в постоянной темноте и справлялись со снежной погодой, говорят ученые.

Формация Принс-Крик на севере Аляски, где были обнаружены окаменелости динозавров, является "самой северной территорией, на которой когда-либо жили динозавры", — говорит Грегори Эриксон, палеобиолог из Университета штата Флорида. "Я не думаю, что они могли жить еще дальше на север, потому что территория нынешней Аляски находилась ближе к Северному полюсу, чем сегодня".

Проанализировав зубы и кости детенышей динозавров, исследовательская группа определила, что останки принадлежали семи различным видам. По словам Эриксона, открытие указывает на то, что динозавры, вероятно, жили в этом холодном регионе весь год, так как детеныши были бы слишком малы для ежегодных миграций вскоре после вылупления. Если бы эти крошечные динозавры и их родители оставались на Аляске круглый год, они, вероятно, были бы теплокровными или эндотермическими, эта особенность позволила бы им оставаться активными даже при понижении температуры, говорит ученый.

Ученые узнали о том, что динозавры жили в полярных регионах с тех пор, как нефтяники нашли там кости динозавров в 1950-х годах, говорит Эриксон. В последующие десятилетия ученые из Музея Севера Университета Аляски обнаружили в штате останки крохотных детенышей динозавров.

"Наша работа похожа на промывку золота — находить маленькие кости в море отложений", — говорит Патрик Дракенмиллер, директор Музея Севера Университета Аляски. В ходе исследований были обнаружены детеныши динозавров, принадлежащих к нескольким травоядным видам: утконосые динозавры, цератопсы (рогатые динозавры), целозавриды (маленькие двуногие орнитоподы) и пахицефалозавриды (купологоловые динозавры). Ученые также нашли останки детенышей хищников, в том числе тираннозавридов, дейнонихозавров (динозавров-манирапторов) и орнитомимозавров (динозавров, похожих на страусов).

"Самым недавним сюрпризом стал самый маленький зуб цератопсида, который находили в Северной Америке или где-либо еще", — говорит Дракенмиллер.

Зимние месяцы в арктической части Аляски в то время были, вероятно, самыми тяжелыми, особенно для травоядных, чья пища была либо покрыта снегом, либо мертва, говорит Эриксон.

"Как они добывали пищу, мы не знаем", — говорит Эриксон. Некоторые маленькие динозавры могли зарыться в норы и впасть в спячку, но более крупные динозавры, такие как утконосые динозавры и тиранозавры, не могли этого сделать. "Но каким-то образом они справились", — говорит ученый.

Основываясь на знаниях жизненных циклов динозавров, исследователи пришли к выводу, что эти детеныши динозавров оставались на месте после вылупления, поскольку у них не было времени вырасти и мигрировать на юг до наступления зимы.

Есть свидетельства того, что некоторые длинношеие динозавры-зауроподы и утконосые динозавры в более низких широтах западной части Северной Америки мигрировали, но вполне вероятно, что динозавры Аляски, особенно мелкие особи, остались на месте, говорят исследователи. Зимовать в полярных условиях было бы непросто для хладнокровных или экзотермических существ. По словам Дракенмиллера, палеонтологи не нашли окаменелостей эктотермических животных, таких как окаменелости крокодилов, ящериц или змей. Более того, сегодня в арктической части Аляски известен только один эктотерм: древесная лягушка, которая зимой превращается в замороженную лягушку.

"Вероятно, у динозавров была определенная степень эндотермии, чтобы справиться с зимними условиями, особенно с низкими температурами", — говорит Дракенмиллер.