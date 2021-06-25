Несподіване відкриття. Динозаври жили в Арктиці 70 мільйонів років тому, — учені

Учені виявили 100 кісток і зубів дитинчат динозаврів, які жили в арктичній частині сучасної Аляски.

Учені виявили "несподівану" знахідку — понад 100 кісток і зубів дитинчат динозаврів, які бродили по холодному регіону, який зараз є арктичним регіоном Аляски, близько 70 мільйонів років тому, повідомляє Live Science.

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За словами дослідників, було дивно знайти докази існування доісторичного розплідника в такому холодному місці. Навіть у теплий Крейдяний період (від 145 до 66 мільйонів років тому) на Алясці середньомісячна температура була близько 6 градусів за Цельсієм, і приблизно чотири місяці на рік динозаври жили в постійній темряві і справлялися зі сніжною погодою, кажуть учені.

Формація Принс-Крік на півночі Аляски, де були виявлені скамʼянілості динозаврів, є "найбільш північною територією, на якій коли-небудь жили динозаври", — говорить Грегорі Еріксон, палеобіолог з Університету штату Флорида. "Я не думаю, що вони могли жити ще далі на північ, тому що територія нинішньої Аляски перебувала ближче до Північного полюсу, ніж сьогодні".

Проаналізувавши зуби і кістки дитинчат динозаврів, дослідницька група визначила, що останки належали сімом різним видам. За словами Еріксона, відкриття вказує на те, що динозаври, ймовірно, жили в цьому холодному регіоні весь рік, оскільки дитинчата були б занадто малі для щорічних міграцій незабаром після вилуплення. Якби ці крихітні динозаври та їхні батьки залишалися на Алясці цілий рік, вони, ймовірно, були б теплокровними або ендотермічними, ця особливість дозволила б їм залишатися активними навіть при зниженні температури, каже вчений.

Учені дізналися про те, що динозаври жили в полярних регіонах з тих пір, як нафтовики знайшли там кістки динозаврів у 1950-х роках, говорить Еріксон. У наступні десятиліття вчені з Музею Півночі Університету Аляски виявили в штаті останки крихітних дитинчат динозаврів.

"Наша робота схожа на промивання золота — знаходити маленькі кістки в морі відкладень", — говорить Патрік Дракенміллер, директор Музею Півночі Університету Аляски. У ході досліджень були виявлені дитинчата динозаврів, що належать до кількох травоїдних видів: качкодзьобі динозаври, цератопси (рогаті динозаври), целозавриди (маленькі двоногі орнітоподи) і пахіцефалозавриди (купологолові динозаври). Учені також знайшли останки дитинчат хижаків, у тому числі тиранозаврид, дейноніхозаврів (динозаврів-манірапторів) і орнітомімозаврів (динозаврів, схожих на страусів).

"Недавнім сюрпризом став найменший зуб цератопсида, який знаходили в Північній Америці або де-небудь ще", — говорить Дракенміллер.

Зимові місяці в арктичній частині Аляски в той час були, ймовірно, найважчими, особливо для травоїдних, чия їжа була або покрита снігом, або мертва, говорить Еріксон.

"Як вони добували їжу, ми не знаємо", — говорить Еріксон. Деякі маленькі динозаври могли заритися в нори і впасти у сплячку, але більші динозаври, такі як качкодзьобі динозаври і тиранозаври, не могли цього зробити. "Але якимось чином вони впоралися", — говорить учений.

Грунтуючись на знаннях життєвих циклів динозаврів, дослідники дійшли висновку, що ці дитинчата динозаврів залишалися на місці після вилуплення, оскільки в них не було часу вирости і мігрувати на південь до настання зими.

Є свідчення того, що деякі довгошиї динозаври-зауроподи і качкодзьобі динозаври в більш низьких широтах західної частини Північної Америки мігрували, але цілком імовірно, що динозаври Аляски, особливо дрібні особини, залишилися на місці, кажуть дослідники. Зимувати в полярних умовах було б непросто для холоднокровних або екзотермічних істот. За словами Дракенміллера, палеонтологи не знайшли скамʼянілостей ектотермічних тварин, таких як скамʼянілості крокодилів, ящірок або змій. Більше того, наразі в арктичній частині Аляски відомий тільки один ектотерм: деревна жаба, яка взимку перетворюється на заморожену жабу.

"Ймовірно, у динозаврів був певний ступінь ендотермії, щоб впоратися із зимовими умовами, особливо з низькими температурами", — говорить Дракенміллер.