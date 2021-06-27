Столкновение кометы с Землей 13 000 лет назад изменило человеческую цивилизацию, - ученые

Исследователи считают, что падение кометы на Землю в далеком прошлом могло спровоцировать изменение человеческого общества.

Скопление осколков кометы могло разбиться о поверхность Земли 13000 лет назад, что стало самым катастрофическим ударом с тех пор, как астероид Чиксулуб стал причиной исчезновения динозавров около 66 миллионов лет назад, говорят ученые, сообщает Space.com

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В новом исследовании группаученых под руководством Мартина Свитмана, из Эдинбургского университета в Шотландии, исследовала влияние столкновения кометы с Землей на возникновение человеческих обществ на нашей планете.

Хотя первые Homo sapiens возникли в период между 200 000 и 300 000 лет назад, гораздо раньше, чем это столкновение, исследователи обнаружили, что падение кометы фактически совпало со значительными изменениями в самоорганизации человеческого общества.

Ученые исследовали теорию о том, что комета столкнулась с Землей 13 000 лет назад, проанализировав геологические данные из тех областей, где, по их мнению, она могла упасть, а именно из Северной Америки и Гренландии.

Они обнаружили высокий уровень платины, свидетельство чрезвычайно высоких температур, которые могли расплавить вещество на этом участке, и наноалмазы, которые, как известно ученым, могут образовываться в результате взрывов и могут существовать внутри комет.

Новое исследование основано на предыдущих работах, в которых ученые предположили, что удар кометы мог предшествовать началу периода неолита, первой части каменного века, в котором произошел ряд крупных событий в истории человеческой цивилизации, включая заметные шаги вперед в сельском хозяйстве и изготовлении каменных орудий труда.

В этот исторический период люди в "Плодородном полумесяце", который охватил страны, которые мы знаем сегодня как Египет, Ирак и Ливан, переходили от кочевого образа жизни охотников-собирателей к жизни в постоянных поселениях.

"Эта крупная космическая катастрофа, кажется, увековечена на гигантских каменных столбах Гебекли-Тепе, в Турции, возможно, "первом храме в мире", который связан с зарождением цивилизации в Плодородном полумесяце в юго-западной Азии. Неужели цивилизация началась со взрыва?" — говорит Свитмен.

Хотя новое исследование является захватывающим и многообещающим, ученые говорят, что необходимы дополнительные доказательства и исследования, чтобы лучше понять, как удар кометы мог повлиять на глобальный климат и, в конечном итоге, на человеческие цивилизации.