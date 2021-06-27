Зіткнення комети з Землею 13 000 років тому змінило людську цивілізацію, — вчені

Дослідники вважають, що падіння комети на Землю в далекому минулому могло спровокувати зміну людського суспільства.

Скупчення осколків комети могло розбитися об поверхню Землі 13000 років тому, що стало самим катастрофічним ударом з тих пір, як астероїд Чиксулуб став причиною зникнення динозаврів близько 66 мільйонів років тому, кажуть вчені, повідомляє Space.com

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У новому дослідженні группаучених під керівництвом Мартіна Світмана, з Единбурзького університету в Шотландії, досліджувала вплив зіткнення комети із Землею на виникнення людських суспільств на нашій планеті.

Хоча перші Homo sapiens виникли в період між 200 000 і 300 000 років тому, набагато раніше, ніж це зіткнення, дослідники виявили, що падіння комети фактично співпало зі значними змінами в самоорганізації людського суспільства.

Вчені досліджували теорію про те, що комета зіткнулася з Землею 13 000 років тому, проаналізувавши геологічні дані з тих областей, де, на їхню думку, вона могла впасти, а саме з Північної Америки і Гренландії.

Вони виявили високий рівень платини, свідоцтво надзвичайно високих температур, які могли розплавити речовина на цій ділянці, і наноалмази, які, як відомо вченим, можуть утворюватися в результаті вибухів і можуть існувати всередині комет.

Нове дослідження засноване на попередніх роботах, в яких вчені припустили, що удар комети міг передувати початку періоду неоліту, першої частини кам'яного віку, в якому стався ряд великих подій в історії людської цивілізації, включаючи помітні кроки вперед в сільському господарстві і виготовленні кам'яних знарядь праці.

У цей історичний період люди в "родючого півмісяця", який охопив країни, які ми знаємо сьогодні як Єгипет, Ірак і Ліван, переходили від кочового способу життя мисливців-збирачів до життя в постійних поселеннях.

"Ця велика космічна катастрофа, здається, увічнена на гігантських кам'яних стовпах Гебеклі-Тепе, в Туреччині, можливо," першому храмі в світі ", який пов'язаний із зародженням цивілізації в родючого півмісяця в південно-західній Азії. Невже цивілізація почалася з вибуху?" — каже Світмен.

Хоча нове дослідження є захоплюючим і багатообіцяючим, вчені говорять, що необхідні додаткові докази і дослідження, щоб краще зрозуміти, як удар комети міг вплинути на глобальний клімат і, в кінцевому підсумку, на людські цивілізації.