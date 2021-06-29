Их намного больше. Похожие на Землю экзопланеты скрываются в свете звезд, - ученые

В NASA говорят, что внесолнечных планет может быть на 50 процентов больше.

Экзопланет размером с Землю может быть на 50 процентов больше, чем предполагалось ранее, говорят ученые из NASA, работающие с международной группой астрономов, использующих наземные телескопы в Обсерватории Джемини на Гаваях и в Чили и Национальной обсерватории Китт-Пик, Аризона, США, сообщает Forbes

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Ученые начали с исследования сотен звезд, впервые обнаруженных в качестве потенциальных хозяев экзопланет космическим аппаратом NASA TESS. Эти звезды сначала казались одиночными световыми точками, пока на них не посмотрели в более высоком разрешении с помощью приборов на двух 8,1-метровых телескопах Обсерватории Джемини.

Ученые утверждает, что планеты размером с Землю могут скрываться в двойных звездных системах, скрытые в ярком свете своих родительских звезд. Поскольку примерно половина всех звезд находится в двойных звездных системах, это означает, что астрономы еще не обнаружили еще много планет размером с Землю, говорят ученые.

Группа исследователей пришла к выводу, что планеты размером с Землю во многих двухзвездных системах могут остаться незамеченными при поиске аппаратом TESS, который ищет затемнение, вызванное проходом планеты перед своей родительской звездой. Поскольку некоторые двойные звезды, разделенные лишь короткими расстояниями, их можно ошибочно принять за одиночные звезды, команда использовала специальные приборы на телескопах Джемини, чтобы наблюдать за звездами в высоком разрешении.

Ученые обнаружили, что 73 из этих звезд действительно являются двойными звездными системами.

"Мы доказали, что в двойных системах найти планеты размером с Землю труднее, потому что маленькие планеты теряются в свете своих двух родительских звезд", — говорит Кэти Лестер из NASA. "Поскольку примерно 50% звезд, похожих на Солнце, находятся в двойных системах, мы могли упустить открытие и возможность изучения множества планет, похожих на Землю".

Большинство изучаемых звезд находятся на расстоянии 1600 световых лет или меньше, и в некоторых случаях планеты вращаются вокруг только одной звезды в двойной звездной системе. Но с другой стороны, ученые считают, что предполагаемые планеты вращаются вокруг обеих звезд.

"Астрономы должны знать, является ли звезда одиночной или двойной, прежде чем заявлять, что в этой системе не существует малых планет", — говорит Лестер. "Если звезда одиночна, то можно сказать, что малых планет не существует. Но если звезда-хозяин находится в двойной звездной системе, вы не знаете, скрыта ли маленькая планета звездой-компаньоном или не существует вовсе".

"Но на наших изображениях с высоким разрешением видны звезды, которые находятся всего в десятках астрономических единиц", — говорит Стив Хоуэлл из NASA. "Это расстоянии между Солнцем и Юпитером или Солнцем и Плутоном, это очень близко. Тем не менее, в этих системах сформировались планеты".

Что касается того, как двойные звезды, находящиеся на близком расстоянии друг от друга, могут повлиять на формирование планет, Хоуэлл говорит, что в теории, если орбитальное расстояние двух звезд примерно в три раза больше орбитального расстояния планеты, орбита планеты может быть стабильной.

TESS (англ. Transiting Exoplanet Survey Satellite) — космический телескоп, предназначенный для открытия экзопланет транзитным методом, разработан Массачусетским технологическим институтом в рамках Малой исследовательской программы NASA. Телескоп был запущен 18 апреля 2018 года на ракете-носителе Falcon 9 с целью более подробного изучения ранее открытых и обнаружения ранее неизвестных экзопланет на орбитах вокруг ярких звёзд.