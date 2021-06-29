Їх набагато більше. Схожі на Землю екзопланети ховаються у світлі зірок, — учені

У NASA кажуть, що позасонячних планет може бути на 50 відсотків більше.

Екзопланет розміром із Землю може бути на 50 відсотків більше, ніж передбачалося раніше, кажуть вчені з NASA, які працюють з міжнародною групою астрономів, які використовують наземні телескопи в Обсерваторії Джеміні на Гаваях і в Чилі та Національній обсерваторії Кітт-Пік, Арізона, США, повідомляє Forbes.

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Учені почали з дослідження сотень зірок, вперше зафіксованих як потенційних господарів екзопланет космічним апаратом NASA TESS. Ці зірки спочатку здавалися поодинокими світловими точками, поки на них не подивилися в більш високому дозволі за допомогою приладів на двох 8,1-метрових телескопах Обсерваторії Джеміні.

Учені стверджують, що планети розміром із Землю можуть ховатися в подвійних зоряних системах, приховані в яскравому світлі своїх батьківських зірок. Оскільки приблизно половина всіх зірок знаходиться в подвійних зоряних системах, це означає, що астрономи не знайшли ще багато планет розміром із Землю, кажуть вчені.

Група дослідників дійшла висновку, що планети розміром із Землю в багатьох двозіркових системах можуть залишитися непоміченими під час пошуку апаратом TESS, який шукає затемнення, викликане проходом планети перед своєю батьківською зіркою. Оскільки деякі подвійні зірки, розділені лише короткими відстанями, їх можна помилково сприйняти за поодинокі зірки, команда використовувала спеціальні прилади на телескопах Джеміні, щоб спостерігати за зірками з високою роздільною здатністю.

Учені зʼясували, що 73 з цих зірок дійсно є подвійними зоряними системами.

"Ми довели, що в подвійних системах знайти планети розміром із Землю важче, тому що маленькі планети губляться в світлі своїх двох батьківських зірок", — говорить Кеті Лестер із NASA. "Оскільки приблизно 50% зірок, схожих на Сонце, знаходяться в подвійних системах, ми могли втратити відкриття і можливість вивчення безлічі планет, схожих на Землю".

Більшість досліджуваних зірок перебувають з відривом 1 600 світлових років або менше, і в деяких випадках планети обертаються навколо тільки однієї зірки в подвійній зоряній системі. Але з іншого боку, вчені вважають, що передбачувані планети обертаються навколо обох зірок.

"Астрономи повинні знати, чи є зірка одиночною чи подвійною, перш ніж заявляти, що в цій системі не існує малих планет", — говорить Лестер. "Якщо зірка одиночна, то можна сказати, що малих планет не існує. Але якщо зірка-господар знаходиться в подвійній зоряній системі, ви не знаєте, чи прихована маленька планета зіркою-компаньйоном чи не існує взагалі".

"Але на наших зображеннях із високою роздільною здатністю видно зірки, які знаходяться всього в десятках астрономічних одиниць", — каже Стів Гоуелл із NASA. "Це відстань між Сонцем і Юпітером або Сонцем і Плутоном, це дуже близько. Тим не менш, у цих системах сформувалися планети".

Що стосується того, як подвійні зірки, що знаходяться на близькій відстані один від одного, можуть вплинути на формування планет, Гоуелл каже, що в теорії, якщо орбітальна відстань двох зірок приблизно втричі більша орбітальної відстані планети, орбіта планети може бути стабільною.

TESS (англ. Transiting Exoplanet Survey Satellite) — космічний телескоп, призначений для відкриття екзопланет транзитним методом, розроблений Массачусетським технологічним інститутом у рамках Малої дослідницької програми NASA. Телескоп був запущений 18 квітня 2018 року на ракеті-носії Falcon 9 із метою більш детального вивчення раніше відкритих і виявлення раніше невідомих екзопланет на орбітах навколо яскравих зірок.