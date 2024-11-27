1,5 млн км/год: надзвуковий вітер виявлено в системі, де прихована чорна діра поглинає зірку

Астрономи отримали унікальні дані про цікаву подвійну систему, яка складається з передбачуваної чорної діри і дуже масивної зірки, що створює надзвуковий вітер.

Учені використали рентгенівський космічний телескоп XRISM для найдетальнішого на сьогоднішній день вивчення подвійної системи Cygnus X-3, розташованої на відстані 32 000 світлових років від Землі. Відомо, що в цій системі розташовується масивна зірка Вольфа-Райє і прихована чорна діра, адже астрономи тільки припускають, що це саме чорна діра. Результати дослідження прийняті до публікації в Astrophysical Journal, пише Space.

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Подвійна система Cygnus X-3 цікава для вчених із багатьох причин. Передбачається, що вона складається з чорної діри зоряної маси, також із рідкісного типу зірок під назвою зірки Вольфа-Райє. Це дуже масивні гарячі зірки, які перебувають на останній стадії своєї еволюції і випускають дуже сильний зоряний вітер, який забирає їхній газ у космос.

Передбачувана чорна діра і зірка перебувають так близько одна до одної, що здійснюють один оберт навколо одна одної всього за 5 годин. Тому астрономи припускають, що чорна діра може поступово поглинати сусідню зірку.

Але особливо інтригує астрономів природа зірки Вольфа-Райє у подвійній системі Cygnus X-3. Сильні зоряні вітри, які випускає зірка, виносять назовні її газ, який оточує систему. Водночас імовірна чорна діра захоплює частину цього газу і змушує його нагріватися, що призводить до світіння газу в рентгенівському світлі.

Через те, що система Cygnus X-3 оточена щільними хмарами пилу і газу, які поглинають видиме світло, саме за допомогою рентгенівського випромінювання вченим вдалося зазирнути всередину подвійної системи.

Знімок системи Cygnus X-3: праворуч знаходиться масивна гаряча зірка, яка випускає зоряні вітри (показані синім і червоним кольором), а зліва знаходиться ймовірна чорна діра, газ навколо якої випромінює рентгенівське світло Фото: NASA

Спостереження телескопа XRISM дали змогу астрономам отримати найкраще уявлення про поведінку зоряного газу в даній системі, включно з газом, що вилітає із зірки Вольфа-Райє. Астрономи дійшли висновку, що ймовірна чорна діра активно взаємодіє з викинутим зіркою газом у вигляді зоряних вітрів. Водночас вчені виявили наявність ділянки турбулентності в системі, яка виникає в результаті переміщення через зоряний газ прихованої чорної діри.

Зірка викидає свій газ як у напрямку Землі, так і в інший бік. Учені з'ясували, що швидкість зоряного вітру, який спрямований до нас, становить 1,5 млн км/год. Це приблизно в 1 000 разів швидше за швидкість звуку на Землі. Зоряний вітер, який спрямований в інший бік робить це з меншою швидкістю.

За словами астрономів, подальші спостереження за подвійною системою Cygnus X-3 на основі отриманих даних дадуть змогу визначити, чи справді там міститься чорна діра зоряної маси, чи щось інше, можливо, нейтронна зірка. Тоді припущення про те, що цей об'єкт поглинає сусідню зірку зникне.

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