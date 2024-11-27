1,5 млн км/ч: сверхзвуковой ветер обнаружен в системе, где скрытая черная дыра поглощает звезду

Астрономы получили уникальные данные об интересной двойной системе, которая состоит из предполагаемой черной дыры и очень массивной звезды, создающей сверхзвуковой ветер.

Ученые использовали рентгеновский космический телескоп XRISM для самого детального на сегодняшний день изучения двойной системы Cygnus X-3, расположенной на расстоянии 32 000 световых лет от Земли. Известно, что в этой системе находится массивная звезда Вольфа-Райе и скрытая черная дыра, ведь астрономы только предполагают, что это именно черная дыра. Результаты исследования приняты к публикации в Astrophysical Journal, пишет Space.

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Двойная система Cygnus X-3 интересная для ученых по многим причинам. Предполагается, что она состоит из черной дыры звездной массы, также из редко типа звезд под названием звезды Вольфа-Райе. Это очень массивные горячие звезды, которые находятся на последней стадии своей эволюции и выпускают очень сильный звездой ветер, который уносит их газ в космос.

Предполагаемая черная дыра и звезда находятся так близко друг к другу, что совершают один оборот вокруг друг друга всего за 5 часов. Поэтому астрономы предполагают, что черная дыра может постепенно поглощать соседнюю звезду.

Но особенно интригует астрономов природа звезды Вольфа-Райе в двойной системе Cygnus X-3. Сильные звездные ветры, которые выпускает звезда выносят наружу ее газ, который окружает систему. При этом предполагаемая черная дыра захватывает часть этого газа и заставляет его нагреваться, что приводит к свечению газа в рентгеновском свете.

Из-за того, что система Cygnus X-3 окружена плотными облаками пыли и газа, которые поглощают видимый свет, именно с помощью рентгеновского излучения ученым удалось заглянуть внутрь двойной системы.

Снимок системы Cygnus X-3: справа находится массивная горячая звезда, которая выпускает звездные ветры (показаны синим и красным цветом), а слева находится предполагаемая черная дыра, газ вокруг которой излучает рентгеновский свет Фото: NASA

Наблюдения телескопа XRISM позволили астрономам получить самое лучшее представление о поведении звездного газа в данной системе, включая газа, который вылетает из звезды Вольфа-Райе. Астрономы пришли к выводу, что предполагаемая черная дыра активно взаимодействует с выброшенным звездой газом в виде звездных ветров. При этом ученые обнаружили существование области турбулентности в системе, которая возникает в результате перемещения через звездный газ скрытой черной дыры.

Звезда выбрасывает свой газ как в направлении Земли, так и в другую сторону. Ученые выяснили, что скорость звездного ветра, который направлен к нам составляет 1,5 млн км/ч. Это примерно в 1 000 раз быстрее скорости звука на Земле. Звездный ветер, который направлен в другую сторону делает это с меньшей скоростью.

По словам астрономов, дальнейшие наблюдения за двойной системой Cygnus X-3 на основе полученных данных позволят определить, действительно ли там находится черная дыра звездной массы или что-то другое, возможно нейтронная звезда. Тогда предположение о том, что этот объект поглощает соседнюю звезду исчезнет.

Как уже писал Фокус, для МКС второй раз за 6 дней появилась угроза столкновения. Международной космической станции (МКС) пришлось менять орбиту, чтобы не столкнуться со вторым обломком космического мусора в течение почти недели.

Также Фокус писал о том, что на Земле первый ядерный реактор появился 2 млрд лет назад. По словам ученых, это произошло, когда на планете доминировали только микробы.