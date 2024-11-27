На Земле первый ядерный реактор появился 2 млрд лет назад: кто его построил
По словам ученых, это произошло, когда на планете доминировали только микробы.
Задолго до того, как люди построили свои первые ядерные реакторы, природа самостоятельно создала самый первый из них. Это произошло в то время, когда на планете доминировали лишь микробы, пишет IFLScience.
В 1972 году на заводе по переработке ядерного топлива в Пьерлатте, Франция, один из штатных физиков проводил анализ образцов урана. Он заметил кое-что странное в полученных данных.
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Обычно в месторождениях урановой руды находят три разных изотопа: уран 238, уран 234 и уран 235. Уран 238 наиболее распространен, а уран 234 — самый редкий.
На долю изотопа 235 приходится около 0,72% месторождений урана, и он является самым желанным. Если обогатить его на более чем 3%, тогда изотоп можно использовать для создания устойчивой ядерной реакции.
В образцах из Окло (Африка) изотоп 235 составил 0,717% от общего количества. На первый взгляд такая разница может показаться небольшой, но она довольно странная.
"Весь природный уран сегодня содержит только 0,720% урана 235. Этот же результаты вы бы получили при проверке пород из коры Земли, даже лунной породы или метеоритов. Но кусок породы из Окло содержал всего 0,717%", — поясняют в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
Дальнейшие исследования показали, что в других месторождениях этого региона содержалось еще меньше изотопа, около 0,4%. Вначале ученые предполагали, что месторождение каким-то образом прошло через устойчивую реакцию ядерного деления. Но позже они выяснили, что уран в этом месте прошел через устойчивую естественную реакцию деления более 2 млрд лет назад.
"Исследование показало, что дефицит 235U в Окло мог появиться в результате изотопного фракционирования еще в земной коре, либо есть в ходе естественной цепной реакции. Вскоре анализы подтвердили, что это была цепная реакция, на которую указывало аномальное содержание редкоземельных изотопов", — говорится в отчете Геологической службы США.
В наши дни условий для подобных реакций почти не осталось, так как в прошлом содержание урана 235 на местности было намного выше. Также это место должно было быть заполнено грунтовыми водами для поддержания реакции, совсем как в современных ядерных реакторах для замедления нейтронов, образующихся при делении.
Так как вода в ходе процесса нагревалась и испарялась, нейтроны не замедлялись и "сбегали" без дальнейшей реакции. Деление останавливалось прежде, чем вода остывала и просачивалась в отложения достаточно глубоко, чтобы снова начался процесс деления.
В итоге спустя тысячи лет ядерных реакция первый в мире ядерный реактор медленно остановился.
Напомним, физики показали, что происходит внутри термоядерного реактора. С помощью потрясающей визуализации можно увидеть, как происходит термоядерный синтез внутри токамака.