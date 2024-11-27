На Землі перший ядерний реактор з'явився 2 млрд років тому: хто його побудував

За словами вчених, це сталося тоді, коли на планеті домінували тільки мікроби.

Задовго до того, як люди спорудили свої перші ядерні реактори, природа самостійно створила найперший із них. Це сталося тоді, коли на планеті домінували лише мікроби, пише IFLScience.

У 1972 році на заводі з переробки ядерного палива в П'єрлатті, Франція, один зі штатних фізиків проводив аналіз зразків урану. Він помітив дещо дивне в отриманих даних.

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Зазвичай у родовищах уранової руди знаходять три різні ізотопи: уран 238, уран 234 й уран 235. Уран 238 найпоширеніший, а уран 234 — найрідкіснішим.

На частку ізотопу 235 припадає близько 0,72% родовищ урану, тож він є найбажанішим. Якщо збагатити його на понад 3%, тоді ізотоп можна використовувати для створення стійкої ядерної реакції.

У зразках з Окло (Африка) ізотоп 235 становив 0,717% від загальної кількості. На перший погляд, така різниця може здатися невеликою, але вона досить дивна.

"Весь природний уран сьогодні містить лише 0,720% урану 235. Цей самий результати ви б отримали під час перевірки порід із кори Землі, навіть місячної породи або метеоритів. Але шматок породи з Окло містив лише 0,717%", — пояснюють у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Подальші дослідження показали, що в інших родовищах цього регіону містилося ще менше ізотопу, близько 0,4%. Спочатку вчені припускали, що родовище якось пройшло через стійку реакцію ядерного поділу. Але пізніше вони з'ясували, що уран у цьому місці пройшов через стійку природну реакцію поділу понад 2 млрд років тому.

"Дослідження показало, що дефіцит 235U в Окло міг з'явитися внаслідок ізотопного фракціонування ще в земній корі, або ж під час природної ланцюгової реакції. Незабаром аналізи підтвердили, що це була ланцюгова реакція, на яку вказував аномальний вміст рідкоземельних ізотопів", — ідеться у звіті Геологічної служби США.

У наші дні умов для схожих реакцій майже не залишилося, оскільки в минулому вміст урану 235 на місцевості був набагато вищим. Також це місце мало бути заповнене ґрунтовими водами для підтримання реакції, зовсім як у сучасних ядерних реакторах для уповільнення нейтронів, що утворюються під час поділу.

Оскільки вода під час процесу нагрівалася і випаровувалася, нейтрони не сповільнювалися та "збігали" без подальшої реакції. Розподіл зупинявся, перш ніж вода остигала та просочувалася у відкладення досить глибоко, щоби знову почався процес розподілу.

У підсумку через тисячі років ядерних реакцій перший у світі ядерний реактор повільно зупинився.

Нагадаємо, фізики показали, що відбувається всередині термоядерного реактора. За допомогою приголомшливої візуалізації можна побачити, як відбувається термоядерний синтез всередині токамака.