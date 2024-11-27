Китай показав, яким чином планує висадити своїх астронавтів на Місяць (відео)

КНР планує до 2030 року здійснити перший в історії країни пілотований політ на Місяць.

Китайське агентство з пілотованих космічних польотів випустило відео з докладним описом того, як Китай збирається організувати висадку своїх астронавтів на поверхню Місяця. Також відеоролик демонструє прогрес у розробці необхідного для місячної місії обладнання, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На відео показано не тільки заплановані заходи, які стосуються пілотованого польоту на Місяць, а й випробування устаткування, яке створюється для того, щоб ця місія стала можливою.

Китай планує висадити своїх астронавтів на поверхню Місяця до 2030 року. Для цього буде здійснено два запуски новітньої важкої ракети-носія "Чанчжен-10", розробка якої триває. Під час першого запуску в рамках майбутньої пілотованої місії на Місяць ракета виведе в космос космічний корабель "Менчжоу" з астронавтами на борту. Вони після цього вирушать на навколомісячну орбіту. Під час другого запуску ракета виведе в космос посадковий модуль "Ланьюе", за допомогою якого астронавти спустяться на поверхню Місяця.

Два космічні кораблі зустрінуться на орбіті навколо Місяця і двоє астронавтів перейдуть з "Менчжоу" в "Ланьюе", а потім приземляться на Місяці. На відео показано посадковий модуль "Ланьюе" разом із місячним всюдиходом на поверхні Місяця. Потім показано, як астронавти керують цим транспортним засобом і їдуть згідно із запланованим маршрутом.

На відео також можна побачити випробування ракети-носія "Чанчжен-10", процес стикування космічних кораблів на орбіті навколо Місяця, а також скафандри, в яких перебуватимуть на Місяці астронавти.

Астронавти вирушать на Місяць із космодрому Веньчан на острові Хайнань. Це єдиний прибережний космодром Китаю, на якому проводять запуски найбільшої на цей момент китайської ракети-носія "Чанчжен-5". Космодром планують розширити, щоб можна було запускати в космос ракету "Чанчжен-10", а також майбутню важку ракету-носій "Чанчжен-9", яка буде дуже схожа на ракету Starship від компанії SpaceX.

Водночас NASA активно працює над тим, щоб уже 2026 року повернути американських астронавтів на Місяць уперше з 1972 року, коли було закінчено програму "Аполлон". Нова місячна програма NASA називається "Артеміда". Це пов'язано з тим, що в давньогрецькій міфології богиня Артеміда була сестрою Аполлона.

Як уже писав Фокус, надзвуковий вітер виявлено в системі, де прихована чорна діра поглинає зірку. Астрономи отримали унікальні дані про цікаву подвійну систему, яка складається з передбачуваної чорної діри і дуже масивної зірки, що створює надзвуковий вітер.

Також Фокус писав про те, що МКС довелося запустити двигуни, щоб вдруге менш ніж за тиждень уникнути зіткнення з уламком непрацюючого супутника. Швидкість руху таких уламків на орбіті досягає 28 000 км/год.