Китай показал, каким образом планирует высадить своих астронавтов на Луну (видео)

КНР планирует до 2030 года осуществить первый в истории страны пилотируемый полет на Луну.

Китайское агентство по пилотируемым космическим полетам выпустило видео с подробным описанием того, как Китай собирается организовать высадку своих астронавтов на поверхность Луны. Также видеоролик демонстрирует прогресс в разработке необходимого для лунной миссии оборудования, пишет Space.

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На видео показаны не только запланированные мероприятия, которые касаются пилотируемого полета на Луну, но и испытания оборудования, которое создается для того, чтобы эта миссия стала возможной.

Китай планирует высадить своих астронавтов на поверхность Луны до 2030 года. Для этого будет осуществлено два запуска новейшей тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-10", разработка которой продолжается. Во время первого запуска в рамках будущей пилотируемой миссии на Луну ракета выведет в космос космический корабль "Мэнчжоу" с астронавтами на борту. Они после этого отправятся на окололунную орбиту. Во время второго запуска ракета выведет в космос посадочный модуль "Ланьюэ", с помощью которого астронавты спустятся на поверхность Луны.

Два космических корабля встретятся на орбите вокруг Луны и двое астронавтов перейдут из "Мэнчжоу" в "Ланьюэ", а затем приземлятся на Луне. На видео показан посадочный модуль "Ланьюэ" вместе с лунным вездеходом на поверхности Луны. Затем показано, как астронавты управляют этим транспортным средством и едут согласно запланированному маршруту.

На видео также можно увидеть испытания ракеты-носителя "Чанчжэн-10", процесс стыковки космических кораблей на орбите вокруг Луны, а также скафандры, в которых будут находиться на Луне астронавты.

Астронавты отравятся на Луну с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Это единственный прибрежный космодром Китая, на котором проводятся запуски самой большой на данный момент китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5". Космодром планируют расширить, чтобы можно было запускать в космос ракету "Чанчжэн-10", а также будущую тяжелую ракету-носитель "Чанчжэн-9", которая будет очень похожа на ракету Starship от компании SpaceX.

В то же время NASA активно работает над тем, чтобы уже в 2026 году вернуть американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года, когда была закончена программа "Аполлон". Новая лунная программа NASA называется "Артемида". Это связано с тем, что в древнегреческой мифологии богиня Артемида была сестрой Аполлона.

Как уже писал Фокус, сверхзвуковой ветер обнаружен в системе, где скрытая черная дыра поглощает звезду. Астрономы получили уникальные данные об интересной двойной системе, которая состоит из предполагаемой черной дыры и очень массивной звезды, создающей сверхзвуковой ветер.

Также Фокус писал о том, что МКС пришлось запустить двигатели, чтобы во второй раз менее чем за неделю избежать столкновения с обломком неработающего спутника. Скорость движения таких обломков на орбите достигает 28 000 км/ч.