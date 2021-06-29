Никакой надежды. Ученые утверждают, что жизнь на Венере - невозможна

В своем новом исследовании эксперты выяснили, что уровень активности воды на Венере слишком мал, чтобы поддерживать жизнь, однако он достаточен на Юпитере.

Как показывает новое исследование ученых, количество воды в атмосфере Венеры настолько мало, что даже самые засухоустойчивые земные микробы не смогли бы там выжить, пишет Space.com.

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Это открытие сводит на нет надежду, вызванную прошлогодним открытием молекул, потенциально созданных живыми организмами в атмосфере выжженной планеты, которые рассматривались как свидетельство возможного существования жизни.

В ходе нового исследования, опубликованного в Nature Astronomy, изучались результаты измерений, проведенных с помощью зондов, которые пролетали через атмосферу Венеры. Также были получены данные о температуре, влажности и давлении в густых сернокислых облаках, окружающих планету.

На основе этих значений ученые смогли рассчитать так называемую активность воды, давление водяного пара внутри отдельных молекул в облаках, что является одним из определяющих факторов существования жизни на Земле.

"Когда мы посмотрели на эффективную концентрацию молекул воды в этих облаках, мы обнаружили, что она была в сто раз ниже, чем могли бы выжить даже самые устойчивые земные организмы", — рассказал Джон Холлсворт, микробиолог из Университета Квинс в Белфасте, Великобритания.

Результаты, вероятно, разочаруют исследовательское сообщество Венеры, которое в сентябре прошлого года воодушевилось открытием фосфина, соединения, состоящего из атомов фосфора и водорода, которое, по мнению ученых, могло быть связано с живыми организмами в атмосфере Венеры.

В то время специалисты предположили, что фосфины могут вырабатываться микроорганизмами, обитающими в этих облаках. Когда температуры позволяют, микроорганизмы на Земле могут выживать и размножаться в атмосфере в каплях воды.

Однако результаты нового исследования, основанные на данных нескольких зондов Венеры, оставляют нулевые шансы на то, что в облаках Венеры что-то обитает.

"Живые системы, включая микроорганизмы, состоят в основном из воды, и без гидратации они не могут быть активными, как и неспособны размножаться", — отметил Холлсворт.

Исследования микроорганизмов, живущих в экстремальных условиях на Земле, показали, что жизнь может существовать при температурах до -40 °C. Для активности воды, которая измеряется по шкале от 0 до 1, наименьшее значение выживаемости составляет 0,585. А вот уровень активности воды, обнаруженный в молекулах в венерианских облаках, составлял всего 0,004.

Астробиолог NASA Эймс Крис Маккей, один из соавторов исследования, заявил, что результаты исследования достаточно убедительные, и новые космические миссии, которые в настоящее время готовятся к изучению Венеры, ничего не изменят в надежде на жизнь на ближайшем соседке Земли.

"Наш вывод основан непосредственно на измерениях. Это не модель и не предположение. Миссии, которые NASA выбрала для полета на Венеру, снова проведут те же измерения — температуру и давление, и они придут к тем же выводам, потому что Венера не меняется в таком масштабе времени", — заявил Маккей.

Однако эксперты также изучили данные с других планет и обнаружили, что облака Юпитера действительно обеспечивают достаточную активность воды, чтобы теоретически поддерживать жизнь.

Данные, собранные зондом Galileo на высотах от 42 до 68 км над поверхностью газового гиганта, предполагают, что значение активности воды находится на уровне 0,585. Температура в этом регионе также практически приемлема — около -40 °C.

"Юпитер в этом плане выглядит гораздо более оптимистично. В его облаках есть, по крайней мере, слой, где удовлетворяются потребности в воде. И это не значит, что на Юпитере есть жизнь, это значит лишь то, что дела с водой обстоят куда лучше", — сказал Маккей.

Однако высокий уровень ультрафиолетового излучения или недостаток питательных веществ могут помешать процветанию этой потенциальной жизни. Кроме того, ученым потребуются совершенно новые измерения, чтобы выяснить, действительно ли она может существовать .

Холлсворт также добавил, что метод, используемый для расчета активности воды, может помочь определить еще и обитаемость экзопланет.