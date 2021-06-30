Динозавры начали вымирать задолго до падения астероида. Ученые объяснили почему

Новое исследование утверждает, что большие динозавры были склонны к вымиранию задолго до падения астероида.

После того, как они правили планетой более 170 миллионов лет, динозавры внезапно исчезли в результате столкновения астероида, который упал на полуострове Юкатан около 66 миллионов лет назад. Именно так думает большинство палеонтологов, сообщает Sciencealert

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Хотя доказательства воздействия падения астероида на изменения климата в конце мелового периода неоспоримы, в палеонтологическом сообществе продолжаются споры о том, было ли вымирание динозавров внезапным или постепенным.

Вымирание действительно совпадает с периодом долгосрочных экологических потрясений, в основном в результате продолжающегося разделения суперконтинентов Лавразии и Гондваны. Высокий уровень моря, похолодание климата, а также большая вулканическая активность, возможно, сыграли важную роль в массовом вымирании.

До сих пор анализ ископаемых останков не дал убедительных доказательств сокращения численности видов динозавров перед их исчезновением. Филогенетическое исследование 2016 года поставило под сомнение идею внезапного вымирания, но этот вывод оказался спорным.

Исследования ископаемых останков является сложным источником доказательств, поскольку критики этих исследований указывают на пробелы в описании окаменелостей динозавров и ошибки выборки, которые могли привести к занижению количества определенных видов динозавров мелового периода.

Новое исследование предоставило дополнительные доказательства того, что нептичьи динозавры уже находились на грани исчезновения до катастрофических событий, связанных с падением астероида.

Авторы нового исследования, возглавляемого филогенетиком Фабьеном Кондамином из Французского национального центра научных исследований, проанализировали 1600 ископаемых останков динозавров, чтобы оценить скорость видообразования и исчезновения шести основных семейств динозавров: Ankylosauridae, Ceratopsidae, Hadrosauridae, Dromaeosauridae, Troodontidae и Tyrannosauridae.

Ученые обнаружили, что разнообразие динозавров начало сокращаться примерно 76 миллионов лет назад — за 10 миллионов лет до падения астероида. Они предполагают, что сокращение численности связано с увеличением темпов вымирания более старых видов, которым, возможно, не хватало эволюционной новизны и которые были неспособны адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.

"Эти результаты означают, что теплые периоды были благоприятными для увеличения разнообразия динозавров, тогда как более прохладные периоды приводили к усилению вымирания", — говорят ученые.

Экологические и физические факторы указывают на похолодание климата как на катализатор исчезновения видов динозавров в позднем меловом периоде. Эти холодные температуры, вероятно, создавали проблемы, в частности, для крупных динозавров, поскольку они полагались на теплый климат для поддержания стабильной температуры тела.

"Физиологическим объяснением вымирания, вызванного похолоданием, может быть гипотеза о том, что, если определение пола у динозавров зависело от температуры, как у крокодилов и черепах, смена пола эмбрионов могла способствовать потере разнообразия с похолоданием климата в конце мелового периода", — говорят ученые.

Данные нового исследования показывают, что окончательное вымирание динозавров нельзя объяснить исключительно мощным столкновением с астероидом.

Хотя ученые не могут напрямую указать на точные экологические механизмы, лежащие в основе воздействия глобального похолодания на видообразование и скорость исчезновения динозавров, результаты подтверждают идею о том, что долгосрочные изменения окружающей среды, вероятно, сделали динозавров склонными к исчезновению даже до падения астероида.