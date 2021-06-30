Динозаври почали вимирати задовго до падіння астероїда. Вчені пояснили чому

Нове дослідження стверджує, що великі динозаври були схильні до вимирання задовго до падіння астероїда.

Після того, як вони правили планетою понад 170 мільйонів років, динозаври раптово зникли в результаті падіння астероїда, який впав на півострові Юкатан близько 66 мільйонів років тому. Саме так думає більшість палеонтологів, повідомляє Sciencealert

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Хоча докази впливу падіння астероїда на зміни клімату в кінці крейдяного періоду незаперечні, в палеонтологічній спільноті тривають суперечки про те, чи було вимирання динозаврів раптовим або поступовим.

Вимирання справді збігається з періодом довгострокових екологічних потрясінь, переважно в результаті триваючого поділу суперконтинентів Лавразії і Гондвани. Високий рівень моря, похолодання клімату, а також велика вулканічна активність, можливо, зіграли важливу роль у масовому вимиранні.

Досі аналіз викопних останків не дав переконливих доказів скорочення чисельності видів динозаврів перед їх зникненням. Філогеннтичне дослідження 2016 року поставило під сумнів ідею раптового вимирання, але цей висновок виявився спірним.

Дослідження викопних останків є складним джерелом доказів, оскільки критики цих досліджень вказують на прогалини в описі скам'янілостей динозаврів і помилки вибірки, які могли привести до заниження кількості певних видів динозаврів крейдового періоду.

Нове дослідження надало додаткові докази того, що непташині динозаври вже перебували на межі зникнення до катастрофічних подій, пов'язаних з падінням астероїда.

Автори нового дослідження, очолюваного філогенетики Фабьеном Кондаміном з Французького національного центру наукових досліджень, проаналізували 1600 викопних решток динозаврів, щоб оцінити швидкість видоутворення і зникнення шести основних сімейств динозаврів: Ankylosauridae, Ceratopsidae, Hadrosauridae, Dromaeosauridae, Troodontidae і Tyrannosauridae.

Вчені виявили, що різноманітність динозаврів почала скорочуватися приблизно 76 мільйонів років тому — за 10 мільйонів років до падіння астероїда. Вони припускають, що скорочення чисельності пов'язано зі збільшенням темпів вимирання старіших видів, яким, можливо, не вистачало еволюційної новизни і які були нездатні адаптуватися до мінливих умов навколишнього середовища.

"Ці результати означають, що теплі періоди були сприятливими для збільшення різноманітності динозаврів, тоді як прохолодніші періоди приводили до посилення вимирання", — говорять вчені.

Екологічні та фізичні фактори вказують на похолодання клімату як на каталізатор зникнення видів динозаврів у пізньому крейдяному періоді. Ці холодні температури, імовірно, створювали проблеми, зокрема, для великих динозаврів, оскільки вони покладалися на теплий клімат для підтримки стабільної температури тіла.

"Фізіологічним поясненням вимирання, викликаного похолоданням, може бути гіпотеза про те, що, якщо визначення статі у динозаврів залежало від температури, як у крокодилів і черепах, зміна статі ембріонів могла сприяти втраті різноманітності з похолоданням клімату в кінці крейдяного періоду", — говорять вчені .

Дані нового дослідження показують, що остаточне вимирання динозаврів можна пояснити виключно потужним зіткненням з астероїдом.

Хоча вчені не можуть безпосередньо вказати на точні екологічні механізми, що лежать в основі впливу глобального похолодання на видоутворення і швидкість зникнення динозаврів, результати підтверджують ідею про те, що довгострокові зміни навколишнього середовища, ймовірно, зробили динозаврів схильними до зникнення навіть до падіння астероїда.