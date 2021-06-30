Вместо программиста: создан ИИ-сервис, способный самостоятельно писать код
Новый проект является виртуальным кодировщиком, который призван работать в паре с человеком. Система пока неидеальна, и может даже вставить оскорбительный текст.
GitHub and OpenAI презентовали новый инструмент, Copilot, на базе искусственного интеллекта, который может самостоятельно прописывать фрагменты кода.
Об этом проекте пишет издание The Verge.
Сервис размещен в редакторе кода Visual Studio от Microsoft. По словам разработчиков, Copilot умеет не только дописывать фрагменты кода, которые видел ранее, но и создавать новые команды, которые подходят программе, в том числе и специфические функции, задействованные ранее. К примеру, инструмент способен автоматически писать код для импорта постов из Twitter, рисовать диаграммы или размещать рейтинги из популярных порталов. Тест, проведенный GitHub, показал, что только 0,1% созданного кода в точности содержится в обучающем наборе.
Глава GitHub, Нат Фридман, в своем блоге написал, что сервис станет прорывом в парном программировании, когда два кодировщика работают над одним проектом, дописывая команды и исправляя ошибки друг друга. Copilot по сути является виртуальным кодировщиком, вторым пилотом, который может подстраховать человека и ускорить работу.
Copilot построен на новом алгоритме под названием OpenAI Codex, который технический директор OpenAI Грег Брокман называет "наследником GPT-3". Он лучше всего работает с языками программирования Python, JavaScript, TypeScript, Ruby и Go. Сейчас доступ к ранней версии ограничен, однако желающие могут зарегистрироваться на сайте, записаться в очередь и получить к ней доступ.
На сайте пользователи хвалят Copilot за высокую производительность, однако GitHub отмечает: далеко не весь используемый код был проверен на наличие ошибок, небезопасных действий или личных данных, например, email-адресов или номеров телефонов. Разработчики утверждают, что внедрили в сервис несколько фильтров, которые не дают генерировать оскорбительные выражения, но система пока может работать не идеально.
"Из-за того, что в основе технологии лежит предварительная версия, GitHub Copilot иногда может давать нежелательные результаты, в том числе предвзятые, дискриминационные, оскорбительные или оскорбительные", — говорится на веб-сайте Copilot.
Проект стал первым значительным результатом OpenAI после того, как Microsoft инвестировала в эту компанию миллиард долларов. С тех пор, как OpenAI возглавил президент Y Combinator Сэм Альтман, она перешла от некоммерческого статуса к модели "с ограничением прибыли", а также начала оформлять лицензию на собственный алгоритм генерации текста GPT-3.
Если последний может создавать текст на английском языке почти неотличимый от человеческого стиля, то OpenAI Codex генерирует код. Для этого искусственный интеллект "обучили", загрузив терабайты открытого кода, размещенного GitHub, а также примеры на английском языке. OpenAI планирует выпустить версию Codex через свой API этим летом, чтобы разработчики могли использовать его для создания собственных приложений.
Ранее писали о новой системе отслеживания и анализу интернет-аккаунтов на предмет фейков. Перед выборами в США искусственный интеллект RIO собрал 28 миллионов постов в Twitter от 1 миллиона аккаунтов. По словам разработчиков, система смогла определить фейки с точностью до 96%.