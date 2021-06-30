Вместо программиста: создан ИИ-сервис, способный самостоятельно писать код

Новый проект является виртуальным кодировщиком, который призван работать в паре с человеком. Система пока неидеальна, и может даже вставить оскорбительный текст.

GitHub and OpenAI презентовали новый инструмент, Copilot, на базе искусственного интеллекта, который может самостоятельно прописывать фрагменты кода.

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Об этом проекте пишет издание The Verge.

Сервис размещен в редакторе кода Visual Studio от Microsoft. По словам разработчиков, Copilot умеет не только дописывать фрагменты кода, которые видел ранее, но и создавать новые команды, которые подходят программе, в том числе и специфические функции, задействованные ранее. К примеру, инструмент способен автоматически писать код для импорта постов из Twitter, рисовать диаграммы или размещать рейтинги из популярных порталов. Тест, проведенный GitHub, показал, что только 0,1% созданного кода в точности содержится в обучающем наборе.

Глава GitHub, Нат Фридман, в своем блоге написал, что сервис станет прорывом в парном программировании, когда два кодировщика работают над одним проектом, дописывая команды и исправляя ошибки друг друга. Copilot по сути является виртуальным кодировщиком, вторым пилотом, который может подстраховать человека и ускорить работу.

Copilot построен на новом алгоритме под названием OpenAI Codex, который технический директор OpenAI Грег Брокман называет "наследником GPT-3". Он лучше всего работает с языками программирования Python, JavaScript, TypeScript, Ruby и Go. Сейчас доступ к ранней версии ограничен, однако желающие могут зарегистрироваться на сайте, записаться в очередь и получить к ней доступ.

[ + – ] Пример работы инструмента Копилот от GitHub и OpenAI Фото: Скриншот

На сайте пользователи хвалят Copilot за высокую производительность, однако GitHub отмечает: далеко не весь используемый код был проверен на наличие ошибок, небезопасных действий или личных данных, например, email-адресов или номеров телефонов. Разработчики утверждают, что внедрили в сервис несколько фильтров, которые не дают генерировать оскорбительные выражения, но система пока может работать не идеально.

"Из-за того, что в основе технологии лежит предварительная версия, GitHub Copilot иногда может давать нежелательные результаты, в том числе предвзятые, дискриминационные, оскорбительные или оскорбительные", — говорится на веб-сайте Copilot.

Проект стал первым значительным результатом OpenAI после того, как Microsoft инвестировала в эту компанию миллиард долларов. С тех пор, как OpenAI возглавил президент Y Combinator Сэм Альтман, она перешла от некоммерческого статуса к модели "с ограничением прибыли", а также начала оформлять лицензию на собственный алгоритм генерации текста GPT-3.

Если последний может создавать текст на английском языке почти неотличимый от человеческого стиля, то OpenAI Codex генерирует код. Для этого искусственный интеллект "обучили", загрузив терабайты открытого кода, размещенного GitHub, а также примеры на английском языке. OpenAI планирует выпустить версию Codex через свой API этим летом, чтобы разработчики могли использовать его для создания собственных приложений.

Ранее писали о новой системе отслеживания и анализу интернет-аккаунтов на предмет фейков. Перед выборами в США искусственный интеллект RIO собрал 28 миллионов постов в Twitter от 1 миллиона аккаунтов. По словам разработчиков, система смогла определить фейки с точностью до 96%.