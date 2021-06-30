Замість програміста: створено ШІ-сервіс, здатний самостійно писати код

Новий проект є віртуальним кодувальником, який покликаний працювати в парі з людиною. Система поки неідеальна, і може навіть вставити образливий текст.

GitHub and OpenAI презентували новий інструмент, Copilot, на базі штучного інтелекту, який може самостійно прописувати фрагменти коду.

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Про цей проект пише видання The Verge.

Сервіс розміщений в редакторі коду Visual Studio від Microsoft. За словами розробників, Copilot вміє не тільки дописувати фрагменти коду, які бачив раніше, але і створювати нові команди, які підходять програмі, зокрема і специфічні функції, задіяні раніше. Наприклад, інструмент здатний автоматично писати код для імпорту постів з Twitter, малювати діаграми або розміщувати рейтинги з популярних порталів. Тест, проведений GitHub, показав, що тільки 0,1% створеного коду в точності міститься в навчальному наборі.

Глава GitHub, Нат Фрідман, у своєму блозі написав, що сервіс стане проривом у парному програмуванні, коли два кодувальника працюють над одним проектом, дописуючи команди і виправляючи помилки один одного. Copilot по суті є віртуальним кодувальником, другим пілотом, який може підстрахувати людину і прискорити роботу.

Copilot побудований на новому алгоритмі під назвою OpenAI Codex, який технічний директор OpenAI Грег Брокман називає "спадкоємцем GPT-3". Він найкраще працює з мовами програмування Python, JavaScript, TypeScript, Ruby і Go. Зараз доступ до ранньої версії обмежений, однак охочі можуть зареєструватися на сайті, записатися в чергу і отримати до неї доступ.

[ + – ] Приклад роботи інструменту Копілот від GitHub і OpenAI Фото: Скриншот

На сайті користувачі хвалять Copilot за високу продуктивність, однак GitHub зазначає: далеко не весь використовуваний код був перевірений на наявність помилок, небезпечних дій або особистих даних, наприклад, email-адрес або номерів телефонів. Розробники стверджують, що впровадили в сервіс кілька фільтрів, які не дають генерувати образливі вирази, але система поки може працювати не ідеально.

"Через те, що в основі технології лежить попередня версія, GitHub Copilot іноді може давати небажані результати, зокрема упереджені, дискримінаційні, образливі або лайливі", — йдеться на веб-сайті Copilot.

Проект став першим значним результатом OpenAI після того, як Microsoft інвестувала в цю компанію мільярд доларів. Відтоді, як OpenAI очолив президент Y Combinator Сем Альтман, вона перейшла від некомерційного статусу до моделі "з обмеженням прибутку", а також почала оформляти ліцензію на власний алгоритм генерації тексту GPT-3.

Якщо останній може створювати текст англійською мовою, який майже не відрізняється від людського стилю, то OpenAI Codex генерує код. Для цього штучний інтелект "навчили", завантаживши терабайти відкритого коду, розміщеного GitHub, а також приклади англійською мовою. OpenAI планує випустити версію Codex через свій API цього літа, щоб розробники могли використовувати його для створення власних додатків.

Раніше писали про нову систему відстеження та аналізу інтернет-акаунтів на предмет фейків. Перед виборами в США штучний інтелект RIO зібрав 28 мільйонів постів в Twitter від 1 мільйона акаунтів. За словами розробників, система змогла визначити фейки з точністю до 96%.