Он есть, но его нет. Марсоход Curiosity разгадал одну из тайн метана на Марсе

Марсоход нашел метан на Красной планете, а орбитальный космический аппарат — нет. В чем секрет?

Ученые NASA может быть стали на шаг ближе к выяснению того, что происходит с метаном на Красной планете. Оказывается, время суток имеет большое влияние на обнаружение метана, сообщает cnet.com

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Метан особенно интересен, потому что он может быть побочным продуктом жизнедеятельности живых существ, в том числе микробов. Ученые пытаются выяснить, был ли Марс когда-то местом обитания микробов или микробы могли выжить там и сейчас. Но, с другой стороны, метан также может иметь геологическое происхождение.

"Метановая загадка" на Марсе заключается в том, что марсоход NASA Curiosity обнаружил газ у поверхности в кратере Гейла, а орбитальный космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства не видит метан выше в атмосфере.

Прибор Tunable Laser Spectrometer (TLS) на марсоходе Curiosity является частью системы анализа проб на Марсе, по сути, портативной химической лаборатории. Обычно TLS обнаруживает небольшое количество метана, которое в NASA описывают как "примерно щепотку соли, разбавленную в бассейне олимпийского размера". Но TLS зафиксировал значительный всплеск уровня метана.

Орбитальный аппарат ExoMars, прибывший на Марс в 2016 году, не видел того, что видит Curiosity. "Когда европейская команда объявила, что метана не обнаружила, я был немного шокирован", — говорит Крис Вебстер из NASA.

Несоответствие данных может зависеть от времени суток, когда орбитальный аппарат и марсоход работают. Энергозатратный TLS на марсоходе работает ночью, поэтому он не конфликтует с другими приборами. Орбитальный аппарат совершает наблюдения в дневное время, когда ему помогает солнечный свет. Возможно метан собирается у поверхности ночью и рассеивается в течение дня, что делает его невидимым для космического аппарата.

Команда Curiosity проверила эту гипотезу, проводя дневные измерения метана, и действительно, в течение дня газ исчез.

В то время как одна "метановая загадка" может иметь объяснение, другая, связанная с газом, остается без ответа. NASA все еще пытается решить "глобальную метановую загадку на Марсе". Метан, выделяющийся из кратеров Марса, должен оставаться достаточно стабильным и накапливаться в атмосфере, чтобы его мог обнаружить орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter.

Ученые сейчас изучают, что может рассеять метан. "Нам нужно определить, существует ли более быстрый механизм уничтожения, чем обычно, чтобы полностью согласовать данные с марсохода и орбитального аппарата", — говорит Вебстер.