Пальцы зомби. В Австралии найдено "убежище" редкого и вымирающего вида грибка

За прошедшие годы ареал распространения H. amplectens очень сократился, гриб практически исчез. Однако ученым удалось найти место, где он все еще цепляется за жизнь.

В Австралии грибок, напоминающий разлагающиеся человеческие пальцы, находится под угрозой исчезновения, однако пока все еще пытается уцепиться за жизнь, обвивая свои "зомби-пальцы" вокруг поваленных деревьев недалеко от южного побережья континента, пишет Live Science.

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Hypocreopsis amplectens обычно известен как "пальцы чайного дерева", так как его форма напоминает пухлые человеческие пальцы, цепляющиеся за дерево, хотя пятнистый розовато-коричневый цвет и текстура гриба делают эти пальцы больше мертвыми, чем живыми.

"Внешний вид гриба обычно неприятен для людей, но он эволюционировал в эту причудливую форму, чтобы она помогла ему выжить. Поскольку он находится на увядших, часто разъединенных ветвях, форма, похожая на палец, помогает ему быть достаточно гибким, чтобы расти по изгибам/трещинам и справляться с падением", — рассказал руководитель экспедиции Майкл Амор.

Гриб — паразит, который растет на другом грибке-хозяине, разлагающем древесину. Он также является вкусной закуской для личинок моли комнатной и других насекомых, так что это пример сложных пищевых сетей, характерных для нетронутых экосистем.

Пальцы чайного дерева чрезвычайно редки, известно, что они встречаются всего в нескольких местах на юго-востоке Австралии. Однако экспедиция, возглавляемая натуралистами из Австралийского королевского ботанического сада Виктория (RBGV) сообщила об обнаружении пальцев чайного дерева в двух местах в охраняемом национальном парке на прибрежном острове Френч в штате Виктория.

В одном из этих мест находится самая большая зарегистрированная популяция пальцев чайного дерева — более 100 отдельных плодовых тел. Обнаружение стольких образцов этих мертвых на вид пальцев, дает надежду на будущее паразита, поскольку потепление климата и потеря среды обитания приводят к потере грибка на материке.

Пальцы чайного дерева — это весьма специфический гриб, для роста которого требуются особенные условия. Дабы обеспечить идеальную влажность и древесный полог, необходимо, чтобы определенные породы деревьев произрастали с правильной плотностью.

"Для создания такого точного микроклимата требуются большие площади естественной растительности, и, к сожалению, мы теряем их с угрожающей скоростью", — отметил Амор.

Чтобы выяснить, повлияла ли фрагментация среды обитания и изоляция популяций грибов на их генетическое здоровье, Амор решил использовать анализ ДНК. А для точного определения условий, которые позволяют грибку процветать другие экологи занялись исследованием тонкого баланса организмов в экосистемах гриба.