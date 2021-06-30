Пальцы зомби. В Австралии найдено "убежище" редкого и вымирающего вида грибка
За прошедшие годы ареал распространения H. amplectens очень сократился, гриб практически исчез. Однако ученым удалось найти место, где он все еще цепляется за жизнь.
В Австралии грибок, напоминающий разлагающиеся человеческие пальцы, находится под угрозой исчезновения, однако пока все еще пытается уцепиться за жизнь, обвивая свои "зомби-пальцы" вокруг поваленных деревьев недалеко от южного побережья континента, пишет Live Science.
Hypocreopsis amplectens обычно известен как "пальцы чайного дерева", так как его форма напоминает пухлые человеческие пальцы, цепляющиеся за дерево, хотя пятнистый розовато-коричневый цвет и текстура гриба делают эти пальцы больше мертвыми, чем живыми.
"Внешний вид гриба обычно неприятен для людей, но он эволюционировал в эту причудливую форму, чтобы она помогла ему выжить. Поскольку он находится на увядших, часто разъединенных ветвях, форма, похожая на палец, помогает ему быть достаточно гибким, чтобы расти по изгибам/трещинам и справляться с падением", — рассказал руководитель экспедиции Майкл Амор.
Гриб — паразит, который растет на другом грибке-хозяине, разлагающем древесину. Он также является вкусной закуской для личинок моли комнатной и других насекомых, так что это пример сложных пищевых сетей, характерных для нетронутых экосистем.
Пальцы чайного дерева чрезвычайно редки, известно, что они встречаются всего в нескольких местах на юго-востоке Австралии. Однако экспедиция, возглавляемая натуралистами из Австралийского королевского ботанического сада Виктория (RBGV) сообщила об обнаружении пальцев чайного дерева в двух местах в охраняемом национальном парке на прибрежном острове Френч в штате Виктория.
В одном из этих мест находится самая большая зарегистрированная популяция пальцев чайного дерева — более 100 отдельных плодовых тел. Обнаружение стольких образцов этих мертвых на вид пальцев, дает надежду на будущее паразита, поскольку потепление климата и потеря среды обитания приводят к потере грибка на материке.
Пальцы чайного дерева — это весьма специфический гриб, для роста которого требуются особенные условия. Дабы обеспечить идеальную влажность и древесный полог, необходимо, чтобы определенные породы деревьев произрастали с правильной плотностью.
"Для создания такого точного микроклимата требуются большие площади естественной растительности, и, к сожалению, мы теряем их с угрожающей скоростью", — отметил Амор.
Чтобы выяснить, повлияла ли фрагментация среды обитания и изоляция популяций грибов на их генетическое здоровье, Амор решил использовать анализ ДНК. А для точного определения условий, которые позволяют грибку процветать другие экологи занялись исследованием тонкого баланса организмов в экосистемах гриба.