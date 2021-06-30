Пальці зомбі. В Австралії знайдений "притулок" рідкісного і напіввимерлого виду грибка

За минулі роки ареал поширення H. amplectens дуже скоротився, гриб практично зник. Однак ученим вдалося знайти місце, де він все ще чіпляється за життя.

В Австралії грибок, який нагадує людські пальці, що розкладаються, знаходиться під загрозою зникнення, проте поки все ще намагається вчепитися за життя, обвиваючи свої "зомбі-пальці" навколо повалених дерев недалеко від південного узбережжя континенту, пише Live Science.

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Hypocreopsis amplectens зазвичай відомий як "пальці чайного дерева", оскільки його форма нагадує пухкі людські пальці, що чіпляються за дерево, хоча плямистий рожево-коричневий колір і текстура гриба роблять ці пальці більше мертвими, ніж живими.

"Зовнішній вигляд гриба зазвичай неприємний для людей, але він еволюціонував у цю химерну форму, щоб вона допомогла йому вижити. Оскільки він знаходиться на зівʼялих, часто розʼєднаних гілках, форма, схожа на палець, допомагає йому бути досить гнучким, щоб рости на вигинах/тріщинах і справлятися з падінням", — розповів керівник експедиції Майкл Амор.

Гриб — паразит, що росте на іншому грибку-господарі, який розкладає деревину. Він також є смачною закускою для личинок молі кімнатної та інших комах, тож це приклад складних харчових ланцюгів, характерних для незайманих екосистем.

Пальці чайного дерева надзвичайно рідкісні, відомо, що вони зустрічаються всього в декількох місцях на південному сході Австралії. Однак експедиція, очолювана натуралістами з Австралійського королівського ботанічного саду Вікторія (RBGV) повідомила про виявлення пальців чайного дерева в двох місцях в охоронюваному національному парку на прибережному острові Френч у штаті Вікторія.

В одному з цих місць знаходиться найбільша зареєстрована популяція пальців чайного дерева — понад 100 окремих плодових тіл. Виявлення стількох зразків цих мертвих на вигляд пальців, дає надію на майбутнє паразита, оскільки потепління клімату та втрата середовища проживання призводять до втрати грибка на материку.

Пальці чайного дерева — це дуже специфічний гриб, для зростання якого потрібні особливі умови. Щоб забезпечити ідеальну вологість і деревний полог, необхідно, щоб певні породи дерев виростали з правильною щільністю.

"Для створення такого точного мікроклімату потрібні великі площі природної рослинності, і, на жаль, ми втрачаємо їх із загрозливою швидкістю", — зазначив Амор.

Щоб зʼясувати, чи вплинула фрагментація середовища проживання та ізоляція популяцій грибів на їхнє генетичне здоровʼя, Амор вирішив використовувати аналіз ДНК. А для точного визначення умов, які дозволяють грибку процвітати інші екологи зайнялися дослідженням тонкого балансу організмів в екосистемах гриба.