Таинственный минерал из метеоритов обнаружили на берегу Мертвого моря

Редкий минерал может иметь и земное происхождение, говорят ученые.

Очень редкий минерал, который ранее находили только в метеоритах, впервые был обнаружен в осадочных породах недалеко от берегов Мертвого моря, сообщает Sciencealert

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Аллабогданит — очень редкий фосфидный минерал, диморфен с баррингеритом, назван в честь Аллы Богдановой, кристаллографа из Геологического института Кольского НЦ РАН. Найден в 1997 году в железном метеорите Онелло в золотоносных аллювиальных отложениях реки Большой Долгучан, Восточная Якутия, Россия.

В фрагментах метеорита обнаружили присутствие новой минеральной структуры в виде тонких слоев кристаллов, расположенной в текстуре метеорита. Позже аллабогданит был обнаружен и в других метеоритах.

В новом исследовании ученые сообщают об открытии аллабогданита в пустыне Негев в Израиле, расположенной к юго-западу от Мертвого моря.

"Обнаружение аллабогданита в поверхностных пирометаморфических (изменяемых под воздействием тепла) породах формации Хатрурим (Пятнистая зона), окружающей бассейн Мертвого моря в Израиле, является первым наземным проявлением минерала, ранее обнаруженного только в железных метеоритах" – говорится в заявлении группы исследователей под руководством кристаллографа Сергея Бритвина из Санкт-Петербургского университета в России.

Формация Хатрурим — геологическая формация с обнажениями в области бассейна Мертвого Моря: в пустыне Негев, в Иудейской пустыне, Западном берегу реки Иордан и в западной Иордании. Формация включает в себя нечистый известняк возрастом от мелового периода до эоцена, а также угленосный мел и мергель.

Хотя аллабогданит с берегов Мертвого моря мог появиться не из космоса, по-прежнему возможно, он появился в результате какого-то внеземного события, говорят исследователи.

[ + – ] Общий вид образца из формации Хатрурим. Слева: разрез с кристаллами аллабогданита и баррингерита (белые камни). Справа: тот же фрагмент с кристаллами аллабогданита (смешанные цвета) и баррингерита (желтый). Фото: ScienceAlert

Анализ найденного образца и изучение того, как он переходит из своего полиморфного состояния низкого давления, минерала баррингерита, показывают, что этот земной аллабогданит образуется только при чрезвычайно высоком давлении — более 25 гигапаскалей.

"Такое высокие давления на Земле может быть или во время столкновения с крупным метеоритом или на глубине более 500 километров, в мантии в Земли", — говорит Бритвин.

Поскольку нет никаких свидетельств падений метеоритов в этом регионе или каких-либо признаков того, что порода здесь имеет глубокую связь с мантией Земли — не совсем ясно, как появился этот земной аллабогданит, говорят ученые.

"Если мы сможем найти другие экземпляры земного аллабогданита, это может дать нам больше информации для продолжения исследования. Но пока мы не сможем найти другой источник этого необычного минерала на Земле, трудно сказать больше", — говорят исследователи.

"Таким образом, вопрос происхождение земного аллабогданита в породах Пятнистой зоны остается открытым и увеличивает количество минералогических загадок этого необычного метаморфического комплекса", — говорят ученые.