Таємничий мінерал із метеоритів знайшли на березі Мертвого моря

Рідкісний мінерал може мати і земне походження, кажуть вчені.

Дуже рідкісний мінерал, який раніше знаходили тільки в метеоритах, вперше був знайдений в осадових породах недалеко від берегів Мертвого моря, повідомляє Sciencealert.

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Аллабогданіт — дуже рідкісний фосфідний мінерал, діморфен із баррінгерітом, названий на честь Алли Богданової, кристалографки з Геологічного інституту Кольського НЦ РАН. Знайдений в 1997 році в залізному метеориті Онеллі в золотоносних алювіальних відкладеннях річки Великий Долгучан, Східна Якутія, Росія.

У фрагментах метеорита зафіксували присутність нової мінеральної структури у вигляді тонких шарів кристалів, розташованої в текстурі метеорита. Пізніше аллабогданіт був знайдений і в інших метеоритах.

У новому дослідженні вчені повідомляють про відкриття аллабогданіта в пустелі Негев в Ізраїлі, розташованої на північний захід від Мертвого моря.

"Виявлення аллабогданіта в поверхневих пірометаморфіческіх (змінюваних під впливом тепла) породах формації Хатрурім (Плямиста зона), навколишнього басейн Мертвого моря в Ізраїлі, є першим наземним проявом мінералу, раніше виявленого тільки в залізних метеоритах" — йдеться в заяві групи дослідників під керівництвом кристалографа Сергія Бритвина із Санкт-Петербурзького університету в Росії.

Формація Хатрурім — геологічна формація з оголеннями в частині басейну Мертвого Моря: в пустелі Негев, в Іудейській пустелі, Західному березі річки Йордан і в західній Йорданії. Формація враховує нечистий вапняк віком від крейдяного періоду до еоцену, а також вугленосну крейду та мергель.

Хоча аллабогданіт із берегів Мертвого моря міг з'явитися не з космосу, як і раніше можливо, він з'явився внаслідок якоїсь позаземної події, кажуть дослідники.

[ + – ] Загальний вигляд зразка з формації Хатрурім. Ліворуч: розріз із кристалами аллабогданіта та баррінгерита (білі камені). Праворуч: той же фрагмент із кристалами аллабогданіта (змішані кольори) і баррінгерита (жовтий). Фото: ScienceAlert

Аналіз знайденого зразка і вивчення того, як він переходить зі свого поліморфного стану низького тиску, мінералу баррінгерита, показують, що цей земний аллабогданіт утворюється тільки за надзвичайно високого тиску — більше 25 гігапаскалів.

"Такий високий тиск на Землі може бути або під час зіткнення з великим метеоритом або на глибині понад 500 кілометрів, у мантії в Землі", — говорить Бритвин.

Оскільки немає ніяких свідчень падінь метеоритів у цьому регіоні або будь-яких ознак того, що порода тут має глибокий зв'язок із мантією Землі — не зовсім зрозуміло, як з'явився цей земний аллабогданіт, кажуть вчені.

"Якщо ми зможемо знайти інші екземпляри земного аллабогданіта, це може дати нам більше інформації для продовження дослідження. Але поки ми не зможемо знайти інше джерело цього незвичайного мінералу на Землі, важко сказати більше", — говорять дослідники.

"Так, питання походження земного аллабогданіта в породах плямистої зони залишається відкритим і збільшує кількість мінералогічних загадок цього незвичайного метаморфічного комплексу", — говорять вчені.