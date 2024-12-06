На дні Мертвого моря знайдено лякаючі "парові машини": вивергають мерехтливу рідину (фото)

Дослідники попереджають, що дивні структури на морському дні можуть слугувати ранніми попереджувальними знаками небезпечних для життя провалів.

Учені досліджували дно Мертвого моря, коли натрапили на "білих курців" — соляні "труби", що підносяться і вивергають хмари мерехтливої рідини. Вчені стурбовані тим, що вони є провісниками руйнування, пише Live Science.

Загадкові підводні стовпи можуть сягати 7 метрів заввишки й служать раннім попередженням про небезпечні для життя провали, які поширені в цьому районі. За словами керівника дослідження, гідроеколога з Центру екологічних досліджень імені Гельмгольца в Німеччині Крістіана Сіберта, на сьогодні, на жаль, ніхто не може передбачити, де на морському дні з'являться наступні провали.

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Усе це, за словами вчених, робить "білих курців" ефективними інструментами прогнозування для визначення областей, які в найближчому майбутньому можуть піддатися ризику обвалення.

Зазначимо, що Мертве море є замкнутим солоним озером, що межує з Йорданією, Ізраїлем і Західним берегом. Водойма також відома своєю неймовірною солоністю — для порівняння, Мертве море майже в 10 разів солоніше за океан і стає дедалі солонішим.

Спостереження показують, що за останні 50 років Мертве море швидко висихає через випаровування і посуху. Це зі свого боку призводить до падіння рівня ґрунтових вод, що ускладнює сусіднім країнам доступ до ресурсів ґрунтових вод.

У новому дослідженні команда дайверів натрапила на затонуле місто з перлинно-білих стовпів, що вивергають мерехтливу рідину. Більшість із них сягали від 1 до 1 метра заввишки, хоча деякі могли сягати та виняткових 7 метрів, а їхній діаметр міг сягати дивовижних 3 метрів.

За словами Сіберта, ці "білі курці" унікальні та поки що не спостерігалися в жодному іншому регіоні планети. Вчені продовжили дослідження і виявили, що мерехтлива рідина насправді була ґрунтовою водою з навколишніх водоносних горизонтів, які проникли в товсті шари багатих сіллю порід на дні Мертвого моря. Коли ця вода тече через скелі, частина солі всередині них розчиняється, внаслідок чого утворюється висококонцентрований розсіл.

І все ж, навіть ця багата сіллю вода не така солона, як води Мертвого моря. Розчинення солі у воді збільшує її щільність, тому вода в Мертвому морі щільніша за цей мерехтливий розсіл, змушуючи розсіл підійматися "як струмінь".

Оскільки вони мають різний склад, сіль у розсолі кристалізується з розчину в той момент, коли дві рідини змішуються, утворюючи тонкі стовпчики солі, що підіймаються з осаду. За словами дослідників, ці "білі курці" на морському дні, ймовірно, можуть виростати на кілька сантиметрів щодня. Але тепер учені вважають, що вони також можуть сигналізувати про щось більш зловісне.

Карстові вирви є серйозною проблемою в районі Мертвого моря. Згодом вивітрювання багатих сіллю порід під озером створює великі підземні порожнини. З нізвідки тонкий шар породи зверху обвалюється, створюючи карстову вирву. Вчені роками намагалися передбачити, коли й де вони можуть з'явитися і тепер вважають, що "білі курці", по суті, є провісниками цих подій.

Раніше Фокус писав про те, що не так з Мертвим морем: чому воно таке солоне і чи справді там немає ні душі.