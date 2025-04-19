У Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь (відео)

У Страсну суботу, 19 квітня, орієнтовно о 14:30, у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулося сходження Благодатного вогню.

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Церемонія події транслювалася у прямому ефірі на YouTube.

Церемонія сходження Благодатного вогню

Сходження Благодатного вогню є важливою частиною Великодніх святкувань та символізує появу на землі Ісуса після Воскресіння.

Церемонію проводять грецький Єрусалимський православний патріархат та Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви. Дійство, як правило, розпочинається о 10:15 ранку та загалом триває кілька годин.

Ще у Страсну п'ятницю у храмі погасили всі свічки, лампади та інші джерела вогню, а в суботу вранці представники всіх церков оглянули Кувуклію, спеціальну капличку над Гробом, після чого приміщення було запечатане. Під час церемонії священник читає молитви, очікуючи, поки не зійде Боже благословення у вигляді Благодатного Вогню. Завершується церемонія хресною ходою.

На сходження Благодатного вогню до Ізраїлю з’їжджаються багато вірян різних конфесій, які на власні очі хочуть побачити диво, адже у перші хвилини вогонь взагалі не обпікає, нагадуючи сонячні промені. За православними віруваннями, якщо напередодні Великодня Благодатний вогонь не зійде, це знаменує Друге пришестя Ісуса Христа та кінець всього живого.

Після церемонії благодатний вогонь передадуть до християнських храмів по всьому світу.

Раніше Фокус розповідав, що можна і чого не можна робити у Велику суботу.

Нагадаємо, минулого року благодатний вогонь з Єрусалима прибув в Україну 5 травня. Скаути доставили його в пункт пропуску "Старокозаче" на українсько-молдовському кордоні, а вогонь зустріли капелани та прикордонники Південного регіонального управління.