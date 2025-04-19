19 квітня 2025 року: Велика Субота — що сьогодні не можна робити

У православній церкві закінчується Страсний тиждень — уже завтра настане свято Великодня. Що можна і не можна робити в останній день седмиці — Велику суботу — розповідаємо далі.

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Сьогодні, в останній день перед Великоднем, у церкві згадують поховання Ісуса Христа. Євангельська історія свідчить, що Христа поховав Йосип Аримафейський, змастивши тіло Спасителя запашною олією і білим полотном (плащаницею). Поховали Ісуса в печері саду Йосипа, затуливши вхід каменем.

Саме тому під час Хресної ходи навколо храму обносять Плащаницю, а ввечері її переносять на Престол, де вона пробуде наступні 40 днів — до Вознесіння.

Також у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь (його розвозять у різні країни світу), що означає Воскресіння Господнє.

Піст у Велику суботу залишається незмінним: можна їсти пісний хліб, сирі овочі та фрукти, горіхи, сухофрукти, мед.

Сьогодні важливо проявляти милосердя, взаємопідтримку і попросити вибачення у близьких, а також самому пробачити всіх кривдників.

Що сьогодні не можна робити:

Сьогодні, як і весь Страсний тиждень, не можна веселитися, співати і танцювати, а також потрібно дотримуватися суворого посту.

Також у Велику суботу не можна:

прибирати в будинку, прати і прасувати;

працювати в саду і на городі;

ловити рибу;

веселитися, відзначати різні свята;

лаятися, сваритися, заздрити;

вживати алкоголь.

День ангела святкують:

Антон, Віктор, Георгій (Єгорій, Єгор, Юрій), Димитрій, Іван, Семен, Трифон.

Народилися 19 квітня:

1978 рік — Джеймс Франко, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер, лауреат премії "Золотий глобус".

Також цього дня:

1917 рік — Всеукраїнський національний конгрес визнав Центральну Раду вищим органом влади в Україні;

1967 рік — члени гурту "Бітлз" підписали контракт, яким вони зобов'язувалися не залишати групу протягом десяти років;

1999 рік — у Берліні відкрили Рейхстаг як нове місце засідань парламенту Німеччини;

2005 рік — Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.

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