19 квітня 2025 року: Велика Субота — що сьогодні не можна робити
У православній церкві закінчується Страсний тиждень — уже завтра настане свято Великодня. Що можна і не можна робити в останній день седмиці — Велику суботу — розповідаємо далі.
Велика субота: суть і традиції цього дня
Сьогодні, в останній день перед Великоднем, у церкві згадують поховання Ісуса Христа. Євангельська історія свідчить, що Христа поховав Йосип Аримафейський, змастивши тіло Спасителя запашною олією і білим полотном (плащаницею). Поховали Ісуса в печері саду Йосипа, затуливши вхід каменем.
Саме тому під час Хресної ходи навколо храму обносять Плащаницю, а ввечері її переносять на Престол, де вона пробуде наступні 40 днів — до Вознесіння.
Також у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь (його розвозять у різні країни світу), що означає Воскресіння Господнє.
Піст у Велику суботу залишається незмінним: можна їсти пісний хліб, сирі овочі та фрукти, горіхи, сухофрукти, мед.
Сьогодні важливо проявляти милосердя, взаємопідтримку і попросити вибачення у близьких, а також самому пробачити всіх кривдників.
Що сьогодні не можна робити:
Сьогодні, як і весь Страсний тиждень, не можна веселитися, співати і танцювати, а також потрібно дотримуватися суворого посту.
Також у Велику суботу не можна:
- прибирати в будинку, прати і прасувати;
- працювати в саду і на городі;
- ловити рибу;
- веселитися, відзначати різні свята;
- лаятися, сваритися, заздрити;
- вживати алкоголь.
День ангела святкують:
Антон, Віктор, Георгій (Єгорій, Єгор, Юрій), Димитрій, Іван, Семен, Трифон.
Народилися 19 квітня:
1978 рік — Джеймс Франко, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер, лауреат премії "Золотий глобус".
Також цього дня:
1917 рік — Всеукраїнський національний конгрес визнав Центральну Раду вищим органом влади в Україні;
1967 рік — члени гурту "Бітлз" підписали контракт, яким вони зобов'язувалися не залишати групу протягом десяти років;
1999 рік — у Берліні відкрили Рейхстаг як нове місце засідань парламенту Німеччини;
2005 рік — Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.
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