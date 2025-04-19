19 апреля 2025 года: Великая Суббота — что сегодня нельзя делать
В православной церкви заканчивается Страстная неделя — уже завтра наступит праздник Пасхи. Что можно и нельзя делать в последний день седмицы — Великую субботу — рассказываем дальше.
Великая суббота: суть и традиции этого дня
Сегодня, в последний день перед Пасхой, в церкви вспоминают погребение Иисуса Христа. Евангельская история гласит, что Христа похоронил Иосиф Аримафейский, смазав тело Спасителя благовонным масло и белым полотном (плащаницей). Похоронили Иисуса в пещере сада Иосифа, заслонив вход камнем.
Именно поэтому во время Крестного хода вокруг храма обносят Плащаницу, а вечером ее переносят на Престол, где она пробудет следующие 40 дней — до Вознесения.
Также в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь (его развозят в разные страны мира), что означает Воскресение Господа.
Пост в Великую субботу остается несменным: можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, мед.
Сегодня важно проявлять милосердие, взаимоподдержку и попросить прощения у близких, а также самому простить всех обидчиков.
Что сегодня нельзя делать:
Сегодня, как и всю Страстную неделю, нельзя веселиться, петь и танцевать, а также нужно придерживаться строгого поста.
Также в Великую субботу нельзя:
- убираться в доме, стирать и гладить;
- работать в саду и на огороде;
- ловить рыбу;
- веселиться, отмечать разные праздники;
- ругаться, ссориться, завидовать;
- употреблять алкоголь.
День ангела празднуют:
Антон, Виктор, Георгий (Егорий, Егор, Юрий), Димитрий, Иван, Семен, Трифон.
Родились 19 апреля:
1978 год — Джеймс Франко, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат премии "Золотой глобус".
Также в этот день:
1917 год — Всеукраинский национальный конгресс признал Центральную Раду высшим органом власти в Украине;
1967 год — члены группы "Битлз" подписали контракт, которым они обязывались не покидать группу в течение десяти лет;
1999 год — в Берлине открыли Рейхстаг как новое место заседаний парламента Германии;
2005 год — Бенедикт XVI стал 265-м Папой Римским.
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