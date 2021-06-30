Неожиданная встреча: ученые увидели уникальную экзопланету в системе Ню² Волка

Сделали они это с помощью телескопа "Хеопса" пока наблюдали за транзитами двух других планет.

В своем новом исследовании, опубликованном в Nature Astronomy, швейцарские астрономы сообщили о неожиданном обнаружении редкого вида экзопланеты вокруг звезды, похожей на Солнце, на расстоянии менее 50 световых лет, пишет Forbes.

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Астрономы неожиданно увидели третью планету, проходящую перед звездой, пока наблюдали за транзитами двух других планет в системе Ню² Волка

Планета, не имеющая известного эквивалента, называется HD 136352 d. Она примерно в 2,5 раза больше Земли и считается слишком горячей, чтобы быть пригодной для жизни. Тем не менее, благодаря своим свойствам и орбите она является олицетворением экзопланеты, поскольку имеет относительно мягкую температуру и обращается вокруг звезды, похожей на Солнце.

Это действительно редкость, плюс HD 136352 d, близка к нам, условно говоря. Однако суперземлю еще предстоит изучить с помощью космического телескопа NASA имени Джеймса Уэбба.

"Поскольку ее яркая родительская звезда находится довольно близко к нам, ее легче изучать", — заявил Дэвид Эренрайх, профессор Женевского университета.

Что из себя представляет HD 136352 d и где она находится?

Примерно в 2,5 раза больше Земли и почти в 9 раз больше ее массы, HD 136352 d классифицируется как суперземля. Она вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, под названием Ню² Волка, звезды G-типа, расположенной примерно в 48 световых годах от нас в южном полушарии созвездия Волка. Она находится между созвездиями Центавра и Скорпиона и видна невооруженным глазом. Ню² Волка одна из старейших звезд в окрестностях Солнца.

HD 136352 d требуется 108 дней, чтобы выйти на орбиту вокруг своей звезды. Это первый случай, когда экзопланета с орбитой, более 100 дней была замечена проходящей мимо звезды, достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом.

Как HD 136352 d была зафиксирована?

Стоит отметить, что HD 136352 d вместе с двумя другими планетами HD 136352 b и HD 136352 c, была открыта еще в 2011 году. Как и около 70% из более чем 4000 экзопланет, открытых к настоящему времени, HD 136352 d была найдена с помощью транзитного метода.

В данном случае это был телескоп Европейского космического агентства "Хеопс", который изучает яркость звезд и измеряет любые крошечные изменения, являющиеся сигнальными признаками того, что планета прошла через диск звезды.

Почему планеты Ню² Волка особенные?

Исследователи установили, что планета HD 136352 b в основном каменистая, в то время как планеты HD 136352 c и HD 136352 d, имеют большое количество воды, окруженной водородом и газом гелием.

Однако вода на планетах HD 136352 c и HD 136352 d не является жидкостью — она существует в виде либо льда под высоким давлением, либо водяного пара высокой температуры.

"Что делает эти экзопланеты действительно выдающимися, так это то, что мы можем видеть, как они проходят прямо перед своей звездой, то есть они совершают транзит", — отметил Янн Алиберт, профессор из Бернского университета и соавтор исследования.

Поскольку экзопланеты с длинными периодами обращаются на орбите далеко от своих звезд, возможность обнаружить планеты во время транзита действительно очень мала, что делает открытие с помощью телескопа "Хеопс" весьма неожиданным.

Что дальше?

"Теперь, когда мы обнаружили, что все три планеты совершают транзит, и точно измерили их свойства, следующим шагом будет их изучение с помощью более крупных и мощных инструментов, таких как космический телескоп Хаббла или его преемник, космический телескоп Джеймса Уэбба. Они помогут раскрыть дополнительные детали, такие как состав атмосферы", — заключил Эренрайх.