Несподівана зустріч: учені побачили унікальну екзопланету в системі Ню² Вовка

Зробили вони це за допомогою телескопа "Хеопса", поки спостерігали за транзитами двох інших планет.

У своєму новому дослідженні, опублікованому в Nature Astronomy, швейцарські астрономи повідомили про несподіване виявлення рідкісного виду екзопланети навколо зірки, схожої на Сонце, на відстані менше 50 світлових років, пише Forbes.

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Астрономи несподівано побачили третю планету, що проходить перед зіркою, поки спостерігали за транзитами двох інших планет у системі Ню² Вовка

Планета, яка не має відомого еквівалента, називається HD 136352 d. Вона приблизно у 2,5 рази більша за Землю і вважається дуже гарячою, щоб бути придатною для життя. Проте, завдяки своїм властивостям та орбіті вона є уособленням екзопланети, оскільки має відносно м'яку температуру й обертається навколо зірки, схожої на Сонце.

Це справді рідкість, плюс HD 136352 d близька до нас, умовно кажучи. Однак, суперземлю ще належить вивчити за допомогою космічного телескопа NASA імені Джеймса Вебба.

"Оскільки її яскрава батьківська зірка досить близька до нас, її легше вивчати", — заявив Девід Еренрайх, професор Женевського університету.

Що із себе являє HD 136352 d і де вона?

Приблизно у 2,5 рази більша за Землю і майже в 9 разів більша за її масу, HD 136352 d класифікується як суперземля. Вона обертається навколо зірки, схожої на Сонце, під назвою Ню² Вовка, зірки G-типу, розташованої приблизно за 48 світлових років від нас у південній півкулі сузір'я Вовка. Вона розташована між сузір'ями Центавра і Скорпіона, і її видно неозброєним оком. Ню² Вовка одна з найстаріших зірок в околицях Сонця.

HD 136352 d потрібно 108 днів, щоб вийти на орбіту навколо своєї зірки. Це перший випадок, коли екзопланета з орбітою понад 100 днів була помічена біля зірки, що проходить повз, досить яскравої, щоб її можна було побачити неозброєним оком.

Як HD 136352 d була зафіксована?

Варто зазначити, що HD 136352 d разом з двома іншими планетами HD 136352 b і HD 136352 c, була відкрита ще у 2011 році. Як і близько 70% з понад 4000 екзопланет, відкритих до теперішнього часу, HD 136352 d була знайдена за допомогою транзитного методу.

У цьому випадку це був телескоп Європейського космічного агентства "Хеопс", який вивчає яскравість зірок і вимірює будь-які крихітні зміни, які є сигнальними ознаками того, що планета пройшла через диск зірки.

Чому планети Ню² Вовка особливі?

Дослідники встановили, що планета HD 136352 b в основному кам'яниста, у той час як планети HD 136352 c і HD 136352 d мають велику кількість води, оточеної воднем і газом гелієм.

Однак, вода на планетах HD 136352 c і HD 136352 d не є рідиною — вона існує у вигляді або льоду під високим тиском, або водяної пари високої температури.

"Що робить ці екзопланети дійсно видатними, то це те, що ми можемо бачити, як вони проходять прямо перед своєю зіркою, тобто вони здійснюють транзит", — зазначив Янн Аліберт, професор з університету Берна і співавтор дослідження.

Оскільки екзопланети з довгими періодами обертаються на орбіті далеко від своїх зірок, можливість виявити планети під час транзиту дійсно дуже мала, що робить відкриття за допомогою телескопа "Хеопс" вельми несподіваним.

Що далі?

"Тепер, коли ми виявили, що всі три планети роблять транзит, і точно виміряли їхні властивості, наступним кроком буде їх вивчення за допомогою більш великих і потужних інструментів, таких як космічний телескоп Хаббла або його наступник, космічний телескоп Джеймса Вебба. Вони допоможуть розкрити додаткові деталі, такі як склад атмосфери", — підсумував Еренрайх.