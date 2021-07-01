Ученые обнаружили древнейших жуков в экскрементах предка динозавров

Древняя рептилия, питающаяся водорослями, съела жуков более 230 миллионов лет назад

Неожиданную находку сделали археологи в Польше. Они нашли древнейших известных науке жуков в окаменевших экскрементах маленького предка динозавров. Об этом пишет Current Biology.

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Окаменевшие экскременты, или "копролит", были найдены в глиняном карьере Красейюв, недалеко от Озимека, на юго-западе Польши. Жуки уже даже получили название: Triamyxa coprolithica. Таким образом ученые Университета в Упсале, Швеция, отдали дань уважения и времени, когда жуку жили – триасовому периоду, и веществу, в котором они так хорошо сохранились.

[ + – ] Самый древний жук в мире - Triamyxa coprolithica Фото: Current Biology

Жуков размером в несколько милиметров более 230 миллионов лет назад съела маленькая примитивная рептилия Silesaurus opolensis, которая считается предком динозавров. Она питалась водорослями, в которых жуки и обитали.

Рептилия S. opolensis достигала в длину двух метров, и весила около 15 килограмм. Они проживали на территории современной Европы на берегах рек и озер, питались водорослями и насекомыми.

[ + – ] Скелет Silesaurus opolensis в Варшавском музее

"Мы не знали, как насекомые выглядели в триасовый период, и теперь у нас есть шанс это выяснить. Мы были поражены тем, насколько хорошо сохранились жуки: у них есть даже усики", — отметил энтомолог Мартин Фикачек из Национального университета Сунь Ятсена, Тайвань.

[ + – ] Предполагаемый облик Silesaurus opolensis Фото: Current Biology

"Мы должны быть благодарны древнему Силезавру, что миллионы лет назад он пообедал жуками", — сказал энтомолог Мартин Кварнстрем, палеонтолог из шведского университета.

В своем исследовании исследователи сканировали ископаемые фекалии с помощью метода визуализации, называемого синхротронной микротомографией, который работает аналогично сканированию с помощью компьютерной томографии (КТ), используемого в больницах.

Получив серию двумерных поперечных сечений копролита, синхротронная микротомография позволила исследователям построить 3D-модели с высоким разрешением внутренней структуры ископаемого, включая тела крошечных жуков.

Открытие того, что насекомые могут так хорошо сохраняться в копролитах, открывает новые возможности для изучения древних жуков наряду с изучением насекомых из кусков янтаря.

Однако самые старые образцы янтаря образовались около 140 миллионов лет назад, а копролиты позволят ученым заглянуть еще дальше вглубь веков.