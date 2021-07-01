Вчені виявили найдавніших жуків в екскрементах предка динозаврів

Давня рептилія, що харчується водоростями, з'їла жуків більше 230 мільйонів років тому.

Несподівану знахідку зробили археологи в Польщі. Вони знайшли найдавніших відомих науці жуків у скам'янілих екскрементах маленького предка динозаврів. Про це пише Current Biology.

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Скам'янілі екскременти, або "копроліт", були знайдені в глиняному кар'єрі Красеюв, недалеко від Озімека, на південному заході Польщі. Жуки вже навіть отримали назву: Triamyxa coprolithica. Таким чином вчені Університету в Упсалі, Швеція, віддали данину поваги і часу, коли жили жуки — тріасовому періоду, і речовині, в якій вони так добре збереглися.

[ + – ] Найдавніший жук у світі — Triamyxa coprolithica Фото: Current Biology

Жуків розміром кілька міліметрів більше 230 мільйонів років тому з'їла маленька примітивна рептилія Silesaurus opolensis, яка вважається предком динозаврів. Вона харчувалася водоростями, в яких жуки і мешкали.

Рептилія S.opolensis досягала довжини двох метрів, і важила близько 15 кілограмів. Вони проживали на території сучасної Європи на берегах річок і озер, харчувалися водоростями і комахами.

[ + – ] Скелет Silesaurus opolensis у Варшавському музеї

"Ми не знали, як комахи виглядали в тріасовий період, і тепер у нас є шанс це з'ясувати. Ми були вражені тим, наскільки добре збереглися жуки: у них є навіть вусики", — зазначив ентомолог Мартін Фікачек з Національного університету Сунь Ятсена, Тайвань .

[ + – ] Імовірний вигляд Silesaurus opolensis Фото: Current Biology

"Ми повинні бути вдячні древньому Силезавру, що мільйони років тому він пообідав жуками", — сказав ентомолог Мартін Кварнстрем, палеонтолог з шведського університету.

У своєму дослідженні дослідники сканували копалини фекалії за допомогою методу візуалізації, званого синхротронною мікротомографією, яка працює аналогічно скануванню за допомогою комп'ютерної томографії (КТ), що використовується в лікарнях.

Отримавши серію двовимірних поперечних перерізів копроліту, синхротронна мікротомографія дозволила дослідникам побудувати 3D-моделі з високою роздільною здатністю внутрішньої структури викопного, включаючи тіла крихітних жуків.

Відкриття того, що комахи можуть так добре зберігатися в копролітах, відкриває нові можливості для вивчення древніх жуків поряд з вивченням комах зі шматків бурштину.

Однак найстаріші зразки бурштину утворилися близько 140 мільйонів років тому, а копроліти дозволять вченим заглянути ще далі вглиб віків.