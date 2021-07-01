Создатель технологии WWW наконец-то на ней заработал: исходный код продан с аукциона за $5,4 млн

В лот также вошли видео написания кода, цифровой плакат и письмо от создателя — Тима Бернерса-Ли. Sothebyʼs сравнил лот с рукописями исторических личностей.

30 июня создатель World Wide Web (Всемирная паутина) Тим Бернерс-Ли продал исходный код технологии за 5,4 миллиона долларов.

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О результатах торгов написало издание BBC.

Код WWW представили в виде уникального NFT-токена, который подтверждает собственность цифровых активов. Торги начались 23 июня в аукционном доме Sothebyʼs с начальной ставкой в 1 тысячу долларов. Лот представили, как "единственную подписанную копию кода первого для первого веб-браузера в истории", и сравнили по ценности с рукописными документами исторической личности. На торги одновременно выставили четыре позиции, имеющие культурную ценность:

файлы исходного кода с отметкой времени;

видео написания кода;

письмо от Тима Бернерса-Ли;

цифровой плакат кода, созданный Бернерсом-Ли.

Долгое время никто не предлагал больше 3,5 миллионов долларов, однако за последние 15 минут до конца аукциона участники подали много заявок. Обладатель NFT-токена с исходным кодом Всемирной паутины пожелал сохранить анонимность. Представители Sothebyʼs сообщили, что деньги будут потрачены на цели, которые выбрали Тим Бернерс-Ли и его супруга.

"Исходные коды и протоколы в Интернете свободны от роялти, как это и было всегда. Я не продаю Сеть — вам не придется платить деньги за переход по ссылкам. Я даже не продаю исходный код, я продаю изображение, которое я создал при помощи написанной мной программы Python, как бы код выглядел, если бы был повешен на стену и подписан мной", — заявил Бернерс-Ли в интервью The Guardian.

Технологию NFT часто критикуют за пагубное влияние на экологию, ведь блокчейн, содержащий записи о праве собственности, потребляет много энергии. Аукционный дом Sotheby’s заявил, что выплатит компенсацию за выбросы углекислого в качестве торговых издержек.

Как ранее писал Фокус, Тим Бернерс-Ли разработал "Всемирную паутину" в 1990-х годах, именно она сделала Интернет таким популярным. World Wide Web — технология, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на разных компьютерах, подключенных к Сети. Именно благодаря ей пользователи могут открывать веб-страницы в браузерах, а работу программ обеспечивает специальный протокол передачи данных HTTP.