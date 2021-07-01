Кто победит в схватке - скорпион или тарантул? Ученые дали ответ.

В дикой природе скорпионы и тарантулы редко пересекаются, но они будут сражаться, чтобы защитить свою территорию или себя, поскольку иногда они пытаются съесть друг друга.

Скорпионы и тарантулы — это древние паукообразные, которые живут на Земле сотни миллионов лет. Учитывая тот факт, что по всему миру встречается более 900 видов тарантулов и 2500 видов скорпионов, победитель зависит от того, кто будет сражаться. Вопрос сводится к трем вещам: размеру, скорости и яду, сообщает ScienceAlert

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"На первый взгляд, бой покажется равным. Скорпионы и птицееды обычно устраивают засаду хищникам, они сидят и ждут своей добычи. Оба хорошо вооружены", — говорит Саманта Никсон из Квинслендского университета.

У скорпиона есть прочная броня в виде закаленного экзоскелета, состоящего из перекрывающихся слоев хитина, белка, который похож на кератин в наших ногтях. У него также есть клешни, чтобы ловить и рвать добычу, которые скорпионы могут использовать, чтобы схватить тарантула. Один из крупнейших в мире скорпионов, гигантский лесной скорпион (Heterometrus swammerdami), может вырасти до 22 сантиметров в длину и может использовать свои мощные клешни, чтобы раздавить птицееда.

Тарантулы также имеют преимущество в размере. Например, голиаф-птицеед (Theraphosa blondi) в Южной Америке имеет внушительную длину тела — 12 сантиметров, а длина его ног — почти 30 сантиметров (размер страницы А4).

Отсутствие у пауков клешней они компенсируют клыками с металлическими наконечниками, которые позволяют им легко пробивать хитин и наносить болезненные колотые раны.

У многих видов птицеедов есть еще одна особая защита — жгучие волоски, они представляют собой колючие щетинки, которые паук выбрасывает на нападающего. Эти волоски могут сильно раздражать кожу и глаза млекопитающих, однако они были бы неэффективны против жесткого экзоскелета скорпиона, говорит Никсон.

У скорпионов и птицеедов в арсенале есть супероружие — яд. Скорпионы вводят яд через жало в хвосте, а птицееды — через клыки.

Яды пауков и скорпионов представляют собой сложные коктейли из тысяч различных молекул, которые в основном нацелены на нервную систему.

"Хотя у пауков более устрашающая репутация, на самом деле вам стоит беспокоиться о яде скорпиона. По оценкам, ежегодно происходит более миллиона отравлений скорпионами, в результате чего во всем мире погибает более 3000 человек", — говорит Никсон.

Как правило, чем меньше клешни скорпиона, тем сильнее яд. Например, скорпионы-смертники (род Leiurus) имеют тонкие клешни, но их мощный яд наполнен нейротоксинами, которые перевозбуждают нервную систему, что приводит к повреждению миокарда, отеку легких и кардиогенному шоку. Другими словами, ваше сердце не может перекачивать достаточно крови к ключевым органам, таким как мозг и почки.

Между тем, яды тарантулов, как правило, не считаются опасными для человека, и на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного смертельного случая, говорит Никсон.

Одна группа тарантулов, на которую следует обратить внимание — это декоративные птицееды (род Poecilotheria), обитающие в Юго-Восточной Азии. Живущие на деревьях птицееды ярко окрашены, движутся с молниеносной скоростью и вводят большие объемы очень сильнодействующего яда, вызывая сильную боль и мышечные судороги, которые могут длиться неделями.

Яды, как правило, быстродействующие, поэтому тот, кто достаточно быстр, чтобы нанести первый удар в битве, имеет большое преимущество.

Ученые обнаружили, что, например, желтый скорпион (Leiurus quinquestriatus) защищаясь может бить хвостом со скоростью 1 м 28 сантиметров в секунду. Другое исследование показало, что техасские коричневые тарантулы (Aphonopelma hentzi) могут бегать с той же скоростью.

Хотя яды превратились в мощную химическую защиту, размер, несомненно, играет важную роль и в этой битве. Чем крупнее животное, тем большая доза яда требуется.

Ученые узнали, что скорпионы охотятся на более мелких пауков. В Западной Австралии спиральный скорпион (Isometroides vescus) охотится на пауков, живущих в норах, таких как ктенизид и паук-волк.

Однако, когда пауки становятся больше, все меняется. Некоторые тарантулы нападают на скорпионов, говорит Никсон.

Согласно одному из исследований, в деревнях полуострова Юкатан с высокой плотностью тарантулов скорпионы отсутствовали. Когда ученые принесли в лабораторию местного мексиканского красного тарантула (Tliltocatl vagans) и древесного скорпиона (виды Centruroides), они обнаружили, что тарантулы успешно опережали скорпиона каждый раз, независимо от того, кто нападал первым.

Точно так же в США исследователи увидели аризонских белокурых птицеедов (Aphonopelma chalcodes), охотящихся и поедающих скорпионов. Однако лабораторные исследования этих видов показали, что, если скорпион сделает первый укус, тарантул отступит, говорит Никсон.

Хищники и жертвы всегда участвуют в эволюционной гонке вооружений, пытаясь разработать стратегии, позволяющие преодолеть оружие друг друга, чтобы выжить. "У кузнечикового хомячка, который может питаться скорпионами, в нервной системе развились очень незначительные мутации, которые делают токсины скорпиона гораздо менее эффективными, тем самым защищая хомячка", — говорит ученая.

Другое исследование показало, что некоторые токсины яда скорпиона действуют на тарантулов, но в меньшей степени, чем на насекомых и млекопитающих. Это означает, что у тарантулов также могли развиться мутации, помогающие защитить их от яда скорпиона.

"В целом, битва паукообразных зависит от размера, скорости и яда соперников — но я ставлю на тарантула", — говорит Никсон.