Хто переможе в сутичці — скорпіон чи тарантул? Учені дали відповідь

У дикій природі скорпіони і тарантули рідко перетинаються, але вони будуть битися, щоб захистити свою територію або себе, оскільки іноді вони намагаються з'їсти одне одного.

Скорпіони і тарантули — це древні павукоподібні, які живуть на Землі сотні мільйонів років. З огляду на той факт, що по всьому світу зустрічається понад 900 видів тарантулів і 2500 видів скорпіонів, переможець залежить від того, хто буде битися. Питання зводиться до трьох речей: розміру, швидкості і отрути, повідомляє ScienceAlert.

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"На перший погляд, бій здасться рівним. Скорпіони і птахоїди зазвичай влаштовують засідку хижакам, вони сидять і чекають своєї здобичі. Обидва добре озброєні", — говорить Саманта Ніксон з Квінслендського університету.

У скорпіона є міцна броня у вигляді загартованого екзоскелета, що складається з перекритих верств хітину, білка, який схожий на кератин у наших нігтях. У нього також є клешні, щоб ловити і рвати здобич, яку скорпіони можуть використовувати, щоб схопити тарантула. Один з найбільших у світі скорпіонів, гігантський лісовий скорпіон (Heterometrus swammerdami), може вирости до 22 сантиметрів завдовжки і може використовувати свої могутні клешні, щоб розчавити птахоїда.

Тарантули також мають перевагу в розмірі. Наприклад, голіаф-птахоїд (Theraphosa blondi) у Південній Америці має значну довжину тіла — 12 сантиметрів, а довжина його ніг — майже 30 сантиметрів (розмір сторінки А4).

Відсутність у павуків клішні вони компенсують іклами з металевими наконечниками, які дозволяють їм легко пробивати хітин і наносити хворобливі колоті рани.

У багатьох видів птахоїдів є ще один особливий захист — пекучі волоски, вони представляють собою колючі щетинки, які павук викидає на нападника. Ці волоски можуть сильно дратувати шкіру й очі ссавців, проте вони були б неефективні проти жорсткого екзоскелета скорпіона, каже Ніксон.

У скорпіонів і птахоїдів в арсеналі є суперзброя — отрута. Скорпіони вводять отруту через жало у хвості, а птахоїди — через ікла.

Отрути павуків і скорпіонів представляють собою складні коктейлі з тисяч різних молекул, які в основному націлені на нервову систему.

"Хоча в павуків більш страхітлива репутація, насправді вам варто турбуватися про отруту скорпіона. За оцінками, щорічно відбувається понад мільйон отруєнь скорпіонами, у результаті чого у всьому світі гине понад 3000 осіб", — говорить Ніксон.

Як правило, чим менше клешні скорпіона, тим сильніша отрута. Наприклад, скорпіони-смертники (рід Leiurus) мають тонкі клешні, але їнях сильна отрута наповнений нейротоксинами, які перезбуджують нервову систему, що призводить до пошкодження міокарда, набряку легенів і кардіогенного шоку. Іншими словами, ваше серце не може перекачувати достатньо крові до ключових органів, таким як мозок і нирки.

Тим часом, отрути тарантулів, як правило, не вважаються небезпечними для людини, і на сьогодні не зареєстровано жодного смертельного випадку, каже Ніксон.

Одна група тарантулів, на яку варто звернути увагу — це декоративні птахоїди (рід Poecilotheria), що мешкають в Південно-Східній Азії. Живучи на деревах, птахоїди яскраво пофарбовані, рухаються з блискавичною швидкістю і вводять великі обсяги дуже сильної отрути, яка викликає сильний біль і м'язові судоми, що можуть тривати тижнями.

Отрути, як правило, швидко діють, тому той, хто досить швидкий, щоб нанести перший удар у битві, має велику перевагу.

Учені виявили, що, наприклад, жовтий скорпіон (Leiurus quinquestriatus), захищаючись, може бити хвостом зі швидкістю 1 м 28 сантиметрів на секунду. Інше дослідження показало, що техаські коричневі тарантули (Aphonopelma hentzi) можуть бігати з тією ж швидкістю.

Хоча отрути перетворилися на потужний хімічний захист, розмір, безсумнівно, відіграє важливу роль і в цій битві. Чим більша тварина, тим більша доза отрути потрібна.

Учені дізналися, що скорпіони полюють на більш дрібних павуків. У Західній Австралії спіральний скорпіон (Isometroides vescus) полює на павуків, що живуть у норах, таких як ктенізід і павук-вовк.

Однак, коли павуки стають більшими, усе змінюється. Деякі тарантули нападають на скорпіонів, каже Ніксон.

Відповідно до одного з досліджень, у селах півострова Юкатан з високою щільністю тарантулів скорпіонів не було. Коли вчені принесли в лабораторію місцевого мексиканського червоного тарантула (Tliltocatl vagans) і деревного скорпіона (виду Centruroides), вони виявили, що тарантули успішно випереджали скорпіона щоразу, незалежно від того, хто нападав першим.

Точно так само в США дослідники побачили аризонських білявих птахоїдів (Aphonopelma chalcodes), що полюють і поїдають скорпіонів. Однак, лабораторні дослідження цих видів показали, що, якщо скорпіон зробить перший укус, тарантул відступить, каже Ніксон.

Хижаки і жертви завжди беруть участь в еволюційних перегонах озброєнь, намагаючись розробити стратегії, що дозволяють подолати зброю одне одного, щоб вижити. "У Кузнєчікова хом'ячка, який може харчуватися скорпіонами, у нервовій системі розвинулися дуже незначні мутації, які роблять токсини скорпіона набагато менш ефективними, тим самим захищаючи хом'ячка", — говорить учений.

Інше дослідження показало, що деякі токсини отрути скорпіона діють на тарантулів, але меншою мірою, ніж на комах і ссавців. Це означає, що в тарантулів також могли розвинутися мутації, які допомагають захистити їх від отрути скорпіона.

"У цілому битва павукоподібних залежить від розміру, швидкості й отрути суперників — але я ставлю на тарантула", — говорить Ніксон.