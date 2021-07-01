Кошки стали более ласковыми благодаря пандемии, - ученые
Новое исследование показывает, что дополнительное время, проведенное с людьми во время локдаунов, заставило многих кошек стать более ласковыми.
Исследования подтвердили, что домашние животные снимают стресс и уменьшают влияние чувства одиночества, независимо от того, к какому виду они принадлежат, сообщает Sciencealert
"У меня две кошки — одна была очень пугливой, но теперь она намного спокойнее, ведь я бываю дома каждый день", — говорит один из участников исследования.
Команда ученых под руководством исследователей из университетов Йорка и Линкольна в Великобритании опросила 5 323 человек, у которых есть домашние животные, включая лошадей, рептилий, птиц и рыб, а также кошек и собак, чтобы узнать, как повлияли масштабные изменения в жизни человека на них.
Более 65 процентов участников опроса сообщили об изменениях в поведении своих домашних животных во время их первого локдауна в 2020 году. Участники исследования ответили на несколько вопросов касательно своих животных, их собственном психическом здоровье и их отношениях.
В целом, многие владельцы животных сообщили об улучшении состояния своих домашних питомцев, но из всех видов собаки показали самые негативные изменения.
"Моя собака стала намного более беспокойной и воет, если я выхожу из дома без нее, даже если это просто работа в саду, и она может меня видеть", — говорит участник опроса.
Около 10 процентов владельцев собак, кошек и лошадей отметили, что их домашние животные были обеспокоены изменениями, но до 30 процентов обнаружили, что животные выглядели более расслабленными, а до 15 процентов отметили, что их питомцы стали более энергичными и игривыми. Около трети владельцев, в основном собак и кошек, заметили, что их животные следовали за ними чаще, чем обычно.
Эмили Шосмит и ее коллеги из Йоркского университета также изучили психическое здоровье владельцев до и во время локдаунов, чтобы узнать, было ли какие-то изменения.
"Наши результаты показывают, что ухудшение психического здоровья может увеличить внимание к домашнему животному", — говорит Шосмит.
Интересно, что владельцы которые имели более худшие показатели психического здоровья до локдауна, не наблюдали столько изменений в своих питомцах во время локдауна, сколько те, чье психическое здоровье ухудшилось во время локдауна.
"Состояние психического здоровья владельца оказывает явное влияние на благополучие и поведение домашних животных", — говорит Дэниел Миллс из Университета Линкольна. "Это нужно учитывать, когда мы стремимся делать то, что лучше всего для животных, о которых мы заботимся".
Ученые подозревает, что ощущение повышенной привязанности, наблюдаемое у 35,9% кошек, возможно, связано с изменениями в поведении владельцев, когда люди ищут более тесной компании и тесного физического контакта. Ученые предполагают, что это могло побудить кошек просить больше угощений и внимания у своих владельцев.
Последнее исследование предполагает, что изменения в наших привычках оказывают значительное влияние на животных, с которыми мы живем вместе, говорят ученые.