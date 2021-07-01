Кішки стали більш лагідними завдяки пандемії, — учені

Нове дослідження показує, що додатковий час, проведений з людьми під час локдаунів, змусив багатьох кішок стати більш лагідними.

Дослідження підтвердили, що домашні тварини знімають стрес і зменшують вплив почуття самотності, незалежно від того, до якого виду вони належать, повідомляє Sciencealert.

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"У мене дві кішки — одна була дуже полохливою, але тепер вона набагато спокійніша, адже я буваю вдома щодня", — говорить один з учасників дослідження.

Команда вчених під керівництвом дослідників з університетів Йорка і Лінкольна у Великобританії опитала 5 323 осіб, у яких є домашні тварини, включаючи коней, рептилій, птахів і риб, а також кішок і собак, щоб дізнатися, як вплинули масштабні зміни в житті людини на них.

Понад 65 відсотків учасників опитування повідомили про зміни в поведінці своїх домашніх тварин під час їхнього першого локдауну у 2020 році. Учасники дослідження відповіли на кілька запитань щодо своїх тварин, їхнього власного психічного здоров'я та їхніх стосунків.

У цілому багато власників тварин повідомили про поліпшення стану своїх домашніх вихованців, але з усіх видів собаки показали найбільш негативні зміни.

"Мій собака став набагато більш неспокійним і виє, якщо я виходжу з дому без нього, навіть якщо це просто робота в саду, і він може мене бачити", — говорить учасник опитування.

Близько 10 відсотків власників собак, кішок і коней зазначили, що їхні домашні тварини були стурбовані змінами, але до 30 відсотків виявили, що тварини виглядали більш розслабленими, а до 15 відсотків зазначили, що їхні вихованці стали більш енергійними і грайливими. Близько третини власників, в основному собак і кішок, помітили, що їхні тварини слідували за ними частіше, ніж зазвичай.

Емілі Шосміт та її колеги з Йоркського університету також вивчили психічне здоров'я власників до і під час локдаунів, щоб дізнатися, чи були якісь зміни.

"Наші результати показують, що погіршення психічного здоров'я може збільшити увагу до домашньої тварини", — говорить Шосміт.

Цікаво, що власники які мали гірші показники психічного здоров'я до локдауну, не спостерігали стільки змін у своїх вихованцях під час локдауну, скільки ті, чиє психічне здоров'я погіршилося під час локдауну.

"Стан психічного здоров'я власника здійснює явний вплив на добробут і поведінку домашніх тварин", — каже Деніел Міллс з Університету Лінкольна. "Це потрібно враховувати, коли ми прагнемо робити те, що найкраще для тварин, про яких ми піклуємося".

Учені підозрюють, що відчуття підвищеної прихильності, яке спостерігається в 35,9% кішок, можливо, пов'язане зі змінами в поведінці власників, коли люди шукають більш тісну компанію та тісний фізичний контакт. Учені припускають, що це могло спонукати кішок просити більше частувань та уваги у своїх власників.

Останнє дослідження припускає, що зміни в наших звичках здійснюють значний вплив на тварин, з якими ми живемо разом, говорять учені.