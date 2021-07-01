Настоящий детектив: приложение Citizen предупредит граждан о преступлениях в режиме реального времени

Разработчики получат доступ к зашифрованной радиосвязи американской полиции.

Во внутреннем документе компании Citizen говорится, что полицейское управление Балтимора будет предоставлять доступ разработчикам к своей радиосвязи, благодаря чему сервис оперативно оповестит пользователей об опасных инцидентах.

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Об этом сообщает издание vice.com.

Citizen, приложение для сообщений о совершающихся преступлениях и контроля безопасности в городских районах, заявляет, что ему будет предоставлен доступ к зашифрованным сообщениям по крайней мере одного полицейского управления. Это случится как только управление переключится на шифрование своего радио-трафика.

Помимо пассивного перехвата трафика полицейского радио для отправки предупреждений пользователям о том, что в районах, где они живут, небезопасно в конкретный момент времени, компания попытается заключить соглашения с полицейскими управлениями, чтобы получать доступ к информации об инцидентах оперативно.

Линдси Элдридж, директор по связям с общественностью и работе с общественностью в полицейском управлении Балтимора, сообщила изданию Motherboard, что департамент предоставит оборудование определенным медиакомпаниям для последующего доступа к зашифрованным сообщениям, если они подпишут Меморандум о взаимопонимании (MOU). Отвечая на вопрос, будет ли такое оборудование в пользовании у Citizen, Элдридж сказал, что "если Citizen согласится и подпишет MOU, то да — это возможно".

Представитель Citizen сообщил, что "программа являет собой службу экстренной помощи, работающую оперативно, эффективно и прозрачно, и что в компании надеются на сотрудничество со многими другими полицейскими управлениями".

Однако Citizen иногда и ошибается. Недавно пользователи приложения получили сообщение об авиакатастрофе в международном аэропорту Лос-Анджелеса, но на самом деле это были учения. Также было разослано уведомление о 30-ти вооруженных мужчинах в Окленде, которое оказалось ложным. По словам Элдриджа, "новые радиостанции решат эту проблему".

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