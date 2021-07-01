Справжній детектив: додаток Citizen попередить громадян про злочини в режимі реального часу

Розробники отримають доступ до зашифрованого радіозв'язку американської поліції.

У внутрішньому документі компанії Citizen йдеться, що поліцейське управління Балтимора надаватиме доступ розробникам до свого радіозвʼязку, завдяки чому сервіс оперативно сповістить користувачів про небезпечні інциденти.

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Про це повідомляє видання vice.com.

Citizen, додаток для повідомлень про злочини та контроль безпеки в міських районах, заявляє, що йому буде надано доступ до зашифрованих повідомлень принаймні одного поліцейського управління. Це трапиться, як тільки управління переключиться на шифрування свого радіо-трафіку.

Крім пасивного перехоплення трафіку поліцейського радіо для відправки попереджень користувачам про те, що в районах, де вони живуть, небезпечно в конкретний момент часу, компанія спробує укласти угоди з поліцейськими управліннями, щоб отримувати доступ до інформації про інциденти оперативно.

Ліндсі Елдрідж, директор зі звʼязків з громадськістю та роботи з громадськістю в поліцейському управлінні Балтимора, повідомив виданню Motherboard, що департамент надасть обладнання певним медіакомпаніям для подальшого доступу до зашифрованих повідомлень, якщо вони підпишуть Меморандум про взаєморозуміння (MOU). Відповідаючи на запитання, чи буде таке обладнання в користуванні в Citizen, Елдрідж сказав, що "якщо Citizen погодиться і підпише MOU, то так — це можливо".

Представник Citizen повідомив, що "програма являє собою службу екстреної допомоги, що працює оперативно, ефективно і прозоро, і що в компанії сподіваються на співпрацю з багатьма іншими поліцейськими управліннями".

Однак, Citizen іноді і помиляється. Нещодавно користувачі програми отримали повідомлення про авіакатастрофу в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса, але насправді це були навчання. Також було розіслано повідомлення про 30-ох озброєних чоловіків в Окленді, яке виявилося хибним. За словами Елдріджа, "нові радіостанції вирішать цю проблему".

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