Начало без конца. Ученые рассказали, есть ли предел у космоса

Как бы люди ни старались, увидеть все космическое пространство целиком никогда не получится.

Космос — большой, очень большой. Он достаточно велик, чтобы вместить Землю, Солнце и все другие планеты со звездами, пишет Space.com.

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Не так давно люди думали, что, когда они смотрят на ночное небо, то видят весь космос. Так было до тех пор, пока не появился Эдвин Хаббл. Он был американским астрономом, и то, что он узнал, было настолько удивительным, что NASA назвало в его честь знаменитый космический телескоп Хаббла.

Почти 100 лет назад Эдвин Хаббл наблюдал за небольшими размытыми пятнами света, скрытыми среди всех видимых звезд. Никто не был точно уверен, что это такое, но Хаббл обнаружил, что эти пятна света были сделаны из звезд и, что еще более важно, они были далеко.

С этим открытием представление ученых о космосе в корне изменилось. Звезды, которые мы видим на ночном небе, являются частью галактики Млечный Путь, галактики в которой обитают все люди.

Пятна света, которые изучал Хаббл, были другими галактиками, каждая из них была заполнена звездами, планетами и множеством других космических объектов.

Как оказалось, космос намного больше, чем предполагалось ранее. Та часть пространства, которую мы можем видеть, называется наблюдаемой вселенной. Наблюдаемую вселенную можно даже измерить.

Расстояние от одной стороны до другой составляет 93 миллиарда световых лет. Такую цифру сложно представить даже астрономам. Это все равно что сделать около 300 000 кругов по Млечному Пути, наше Солнце за всю свою жизнь сделало всего 20 кругов.

Более того, наблюдаемая Вселенная сосредоточена на нас, потому что мы находимся в центре, вглядываемся в космос. Инопланетяне на другой планете, в далекой галактике, имел бы свою собственную наблюдаемую вселенную.

Но существует ли конец? Существует ли бесконечное количество галактик? Или они в конце концов закончатся? На эти вопросы у ученых пока нет однозначных ответов.

Одни исследователи предполагают, что, скорее всего, вы просто будете вечно проходить мимо галактик во всех направлениях. В этом случае Вселенная была бы бесконечной.

Другие считают, что вполне возможно, что Вселенная в конце концов обернется вокруг себя самой, так что, если бы вы отправились в космическое путешествие, вы бы вернулись туда, откуда его начали, с другого направления.

Чтобы лучше понять о чем идет речь, представьте себе глобус и то, что вы — существо, которое может двигаться только по поверхности. Если вы начнете идти в любом направлении, например, на восток, и просто продолжите идти, то в конце концов вернетесь туда, откуда начали.

Если бы это происходило во Вселенной, это бы значило, что она не бесконечно велика. В любом случае, вы бы никогда не смогла добраться до конца космоса или Вселенной.

На данный момент многие ученые считают маловероятным, что у Вселенной есть конец — область, где останавливаются галактики или где был бы какой-то барьер, отмечающий конец пространства. Но никто не знает наверняка.