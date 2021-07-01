Початок без кінця. Учені розповіли, чи є межа у космосу

Як би люди не намагалися, побачити весь космічний простір цілком ніколи не вийде.

Космос — великий, дуже великий. Він досить великий, щоб вмістити Землю, Сонце й усі інші планети із зірками, пише Space.com.

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Не так давно люди думали, що, коли вони дивляться на нічне небо, то бачать весь космос. Так було до тих пір, поки не зʼявився Едвін Габбл. Він був американським астрономом, і те, що він дізнався, було настільки дивним, що NASA назвало на його честь знаменитий космічний телескоп Габбла.

Майже 100 років тому Едвін Габбл спостерігав за невеликими розмитими плямами світла, прихованими серед усіх видимих зірок. Ніхто не був точно впевнений, що це таке, але Габбл зʼясував, що ці плями світла були зроблені із зірок і, що ще більш важливо, вони були далеко.

Із цим відкриттям уявлення вчених про космос докорінно змінилося. Зірки, які ми бачимо на нічному небі, є частиною галактики Чумацький Шлях, галактики в якій мешкають всі люди.

Плями світла, які вивчав Габбл, були іншими галактиками, кожна з них була заповнена зірками, планетами і безліччю інших космічних обʼєктів.

Як зʼясувалося, космос набагато більший, ніж передбачалося раніше. Та частина простору, яку ми можемо бачити, називається всесвіт, що спостерігається. Спостережуваний всесвіт можна навіть виміряти.

Відстань від однієї сторони до іншої складає 93 мільярди світлових років. Таку цифру складно уявити навіть астрономам. Це все одно що зробити приблизно 300 000 кіл Чумацьким Шляхом, наше Сонце за все своє життя зробило всього 20 кіл.

Більш того, Всесвіт, що спостерігається, зосереджений на нас, тому що ми знаходимося в центрі, вдивляємося в космос. Інопланетяни на іншій планеті, в далекій галактиці, мали б свій власний спостережуваний всесвіт.

Але чи існує кінець? Чи існує нескінченна кількість галактик? Або вони врешті-решт закінчаться? На ці питання у вчених поки немає однозначних відповідей.

Одні дослідники припускають, що, швидше за все, ви просто будете вічно проходити повз галактик у всіх напрямках. У цьому випадку Всесвіт був би нескінченним.

Інші вважають, що цілком можливо, що Всесвіт врешті-решт обернеться навколо себе самого, так що, якщо б ви вирушили в космічну подорож, ви б повернулися туди, звідки її почали, з іншого напрямку.

Щоб краще зрозуміти про що йдеться, уявіть собі глобус і те, що ви — істота, яка може рухатися тільки на поверхні. Якщо ви почнете йти в будь-якому напрямку, наприклад, на схід, і просто продовжите йти, то в зрештою повернетеся туди, звідки почали.

Якби це відбувалося у Всесвіті, це б означало, що він не нескінченно великий. У будь-якому випадку, ви б ніколи не змогли дістатися до кінця космосу або Всесвіту.

Наразі багато вчених вважають малоймовірним, що у Всесвіті є кінець — частина, де зупиняються галактики або де був би якийсь барʼєр, що позначає кінець простору. Але ніхто не знає напевно.