Магия воды: в Италии нашли бассейны бронзового века для связи с "другим миром"

Несколько каскадных бассейнов из дерева были построены более трех тысяч лет назад и использовались для магических ритуалов

На севере Италии было найдено необычное и сложное сооружение Бронзового века для использования в магических ритуалах. Два бассейна из дерева должны были отражать небо, тем самым представляя из себя своеобразный путь в "другой мир". Об этом пишет Science Daily.

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Бассейны нашли на равнине По межу Альпами и Апеннинами, несколько лет назад, однако раскопки продолжались и археологи гадали, для чего предназначались бассейны. Выдвигались предположения, что это даже могло быть своеобразное древнее "спа".

[ + – ] Бассейн для "водных ритуалов" Фото: Archeo Bologna

Однако недавние находки амулетов и керамических сосудов на дне бассейнов подтвердили догадку о том, что это было место проведения магических ритуалов, связанных с водой.

Когда бассейны были наполнены – они отражали небо и предлагали присутствующим на обрядах заглянуть в "другой мир". Верхний бассейн был воздвигнут в в 1432 году до нашей эры, а нижний – в 1444 году до н.э. Каждый из них глубиной в 12 метров.

[ + – ] Бассейн для "водных ритуалов"

Памятник Бронзового века сделан из дуба, что позволило ученым точно определить время постройки по годичным кольцам и использовав радиоуглеродный анализ.

Этой работой руководил профессор искусств и наук Стюарт Мэннинг, который использовал свои навыки дендрохронологии, чтобы определить даты постройки бассейнов.

Дендрохронология — это научный метод датировки годичных колец с точностью до года, когда они образовались.

[ + – ] Многочисленные жертвенные подношения, найденные в бассейне Фото: Archeo Bologna

"Работая на археологических раскопках, вы часто пытаетесь провести дендрохронологию с относительно небольшим количеством образцов, иногда в менее чем идеальном состоянии, потому что они разрушались последние 3500 лет, прежде чем вы их увидели", — сказал Мэннинг.

Он отметил, что во всем мире в разное время происходили схожие события: при изменении социальной организации наступал период строительства того, что ученые называют "ненужными памятниками".

Так, когда в Египте формируются первые государства, наступает период постройки пирамид, в южной Англии строится Стоунхендж.

Бассейны в северной Италии конечно не столь же масштабны, но они тоже дают понять, что их постройка знаменовала важную смену социального уклада.

Интересно, но поселения в долине По издавна строились с дамбами и террасами, а вода всегда являлась ценным ресурсом. Немудрено, что в Бронзовом веке вода имела в этой местности сакральное значение.