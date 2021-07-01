Магія води: в Італії знайшли басейни бронзового століття для зв'язку з "іншим світом"

Кілька каскадних басейнів із дерева були побудовані понад три тисячі років тому і використовувалися для магічних ритуалів.

На півночі Італії було знайдене незвичайне і складне спорудження Бронзового століття для використання в магічних ритуалах. Два басейни з дерева повинні були відображати небо, тим самим являючи собою своєрідний шлях в "інший світ". Про це пише Science Daily.

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Басейни знайшли на рівнині По між Альпами й Апеннінами, кілька років тому, проте розкопки тривали й археологи гадали, для чого призначалися басейни. Висувалися припущення, що це навіть могло бути своєрідне древнє "спа".

[ + – ] Басейн для "водних ритуалів" Фото: Archeo Bologna

Однак нещодавні знахідки амулетів і керамічних посудин на дні басейнів підтвердили думку про те, що це було місце проведення магічних ритуалів, пов'язаних із водою.

Коли басейни були наповнені — вони відображали небо і пропонували присутнім на обрядах зазирнути в "інший світ". Верхній басейн був споруджений в 1432 році до нашої ери, а нижній — в 1444 році до н. е. Кожен із них глибиною 12 метрів.

[ + – ] Басейн для "водних ритуалів"

Пам'ятник Бронзового століття зроблений з дуба, що дозволило вченим точно визначити час побудови за річними кільцями і використавши радіовуглецевий аналіз.

Цією роботою керував професор мистецтв і наук Стюарт Меннінг, який використовував свої навички дендрохронології, щоб визначити дати побудови басейнів.

Дендрохронологія — це науковий метод датування річних кілець із точністю до року, коли вони утворилися.

[ + – ] Численні жертовні підношення, знайдені в басейні Фото: Archeo Bologna

"Працюючи на археологічних розкопках, ви часто намагаєтеся провести дендрохронологію з відносно невеликою кількістю прикладів, іноді в менш ніж ідеальному стані, тому що вони руйнувалися останні 3 500 років, перш ніж ви їх побачили", — сказав Меннінг.

Він зазначив, що в усьому світі в різний час відбувалися схожі події: після зміни соціальної організації наступав період будівництва того, що вчені називають "непотрібними пам'ятниками".

Так, коли в Єгипті формуються перші держави, настає період побудови пірамід, у південній Англії будується Стоунхендж.

Басейни в північній Італії звичайно не настільки ж масштабні, але вони теж дають зрозуміти, що їхня будівля знаменувала важливу зміну соціального устрою.

Цікаво, але поселення в долині По здавна будувалися з дамбами і терасами, а вода завжди була цінним ресурсом. Не дивно, що в Бронзовому столітті вода мала в цій місцевості сакральне значення.