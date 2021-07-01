Магія води: в Італії знайшли басейни бронзового століття для зв'язку з "іншим світом"
Кілька каскадних басейнів із дерева були побудовані понад три тисячі років тому і використовувалися для магічних ритуалів.
На півночі Італії було знайдене незвичайне і складне спорудження Бронзового століття для використання в магічних ритуалах. Два басейни з дерева повинні були відображати небо, тим самим являючи собою своєрідний шлях в "інший світ". Про це пише Science Daily.
Басейни знайшли на рівнині По між Альпами й Апеннінами, кілька років тому, проте розкопки тривали й археологи гадали, для чого призначалися басейни. Висувалися припущення, що це навіть могло бути своєрідне древнє "спа".
Однак нещодавні знахідки амулетів і керамічних посудин на дні басейнів підтвердили думку про те, що це було місце проведення магічних ритуалів, пов'язаних із водою.
Коли басейни були наповнені — вони відображали небо і пропонували присутнім на обрядах зазирнути в "інший світ". Верхній басейн був споруджений в 1432 році до нашої ери, а нижній — в 1444 році до н. е. Кожен із них глибиною 12 метрів.
Пам'ятник Бронзового століття зроблений з дуба, що дозволило вченим точно визначити час побудови за річними кільцями і використавши радіовуглецевий аналіз.
Цією роботою керував професор мистецтв і наук Стюарт Меннінг, який використовував свої навички дендрохронології, щоб визначити дати побудови басейнів.
Дендрохронологія — це науковий метод датування річних кілець із точністю до року, коли вони утворилися.
"Працюючи на археологічних розкопках, ви часто намагаєтеся провести дендрохронологію з відносно невеликою кількістю прикладів, іноді в менш ніж ідеальному стані, тому що вони руйнувалися останні 3 500 років, перш ніж ви їх побачили", — сказав Меннінг.
Він зазначив, що в усьому світі в різний час відбувалися схожі події: після зміни соціальної організації наступав період будівництва того, що вчені називають "непотрібними пам'ятниками".
Так, коли в Єгипті формуються перші держави, настає період побудови пірамід, у південній Англії будується Стоунхендж.
Басейни в північній Італії звичайно не настільки ж масштабні, але вони теж дають зрозуміти, що їхня будівля знаменувала важливу зміну соціального устрою.
Цікаво, але поселення в долині По здавна будувалися з дамбами і терасами, а вода завжди була цінним ресурсом. Не дивно, що в Бронзовому столітті вода мала в цій місцевості сакральне значення.