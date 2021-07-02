Криосфера Земли сокращается на 87000 квадратных километров в год, - ученые

Впервые ученые оценили площадь поверхности Земли покрытой морским льдом, снежным покровом и мерзлым грунтом.

Криосфера Земли, все области с замороженной водой на Земле, сокращалась в среднем примерно на 87 000 квадратных километров в год, а это размер таких стран, как Сербия или Азербайджан, в период с 1979 по 2016 год в результате изменения климата, говорится в новом исследовании, сообщает Phys.org

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Это первое исследование, в котором проводится глобальная оценка площади поверхности Земли, покрытой морским льдом, снежным покровом и мерзлым грунтом.

Размер земли, покрытой замерзшей водой, так же важен, как и ее масса, потому что белая поверхность эффективно отражает солнечный свет, охлаждая планету. Изменения размера или расположения льда и снега могут изменить температуру воздуха, изменить уровень моря и даже повлиять на океанские течения во всем мире.

"Криосфера — один из наиболее чувствительных климатических индикаторов и первый индикатор, демонстрирующий то, что мир меняется", — говорит Сяоцин Пэн, физический географ из Университета Ланьчжоу. "Изменение в размере криосферы представляет собой глобальную, а не региональную проблему".

Криосфера содержит почти три четверти пресной воды Земли, а в некоторых горных регионах сокращающиеся ледники угрожают источникам питьевой воды. Многие ученые задокументировали сокращение ледяных щитов, уменьшение снежного покрова и потерю арктического морского льда по отдельности из-за изменения климата. Но ни одно предыдущее исследование не рассматривало всю криосферу как одно целое и ее реакцию на повышение температуры.

Пэн и его коллеги из Университета Ланьчжоу рассчитали ежедневный размер криосферы и усреднили эти значения, чтобы получить годовые значения. Хотя размеры криосферы увеличиваются и сокращаются в зависимости от сезона, они обнаружили, что средняя площадь, покрытая криосферой Земли, в целом сократилась с 1979 года.

Уменьшение произошло в основном в Северном полушарии, с потерей около 102 000 квадратных километров, а это размер Исландии, каждый год. Эти потери немного компенсируются ростом в Южном полушарии, где криосфера ежегодно расширяется примерно на 14 000 квадратных километров. Этот рост в основном происходил за счет морского льда в море Росса вокруг Антарктиды.

Во время исследования стало известно, что не только глобальная криосфера сокращалась, но и многие регионы оставались замерзлыми на меньшее время. В среднем первый день замерзания сейчас наступает примерно на 3,6 дней позже, чем в 1979 году, а таяние льда происходит примерно на 5,7 дня раньше.

"Такой анализ — хорошая идея для глобального индекса изменения климата", — говорит Шон Маршалл, гляциолог из Университета Калгари. Он считает, что следующим шагом будет использование этих данных для изучения того, когда лед и снежный покров придают Земле максимальную яркость, чтобы увидеть, как изменения альбедо влияют на климат на сезонной или ежемесячной основе и как все меняется с течением времени.

Чтобы оценить размеры криосферы, авторы исследования разделили поверхность планеты на сектора. Они использовали данные о размере морского льда, снежном покрове и мерзлом грунте, чтобы классифицировать каждый сектор как часть криосферы, если он содержит хотя бы один из трех компонентов. Затем они оценили размер криосферы на ежедневной, ежемесячной и ежегодной основе и изучили, как она изменилась за 37 лет их исследования.

Ученые говорят, что теперь эти данные можно использовать для дальнейшего изучения воздействия изменения климата на криосферу и того, как эти изменения влияют на экосистемы, углеродный обмен и сроки жизненных циклов растений и животных.