Кріосфера Землі скорочується на 87 000 квадратних кілометрів на рік, — учені

Уперше вчені оцінили площу поверхні Землі покритої морським льодом, сніговим покривом і мерзлим ґрунтом.

Кріосфера Землі, всі частини із замороженою водою на Землі, скорочувалася здебільшого приблизно на 87 000 квадратних кілометрів на рік, а це розмір таких країн, як Сербія чи Азербайджан, у період із 1979 по 2016 рік унаслідок зміни клімату, йдеться в новому дослідженні, повідомляє Phys.org.

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Це перше дослідження, в якому проводиться глобальна оцінка площі поверхні Землі, покритої морським льодом, сніговим покривом і мерзлим ґрунтом.

Розмір землі, покритої замерзлою водою, так само важливий, як і її маса, тому що біла поверхня ефективно відбиває сонячне світло, охолоджуючи планету. Зміни розміру або розташування льоду та снігу можуть змінити температуру повітря, змінити рівень моря і навіть вплинути на океанські течії в усьому світі.

"Кріосфера — один із найбільш чутливих кліматичних індикаторів і перший індикатор, який демонструє те, що світ змінюється", — говорить Сяоцин Пен, фізичний географ з Університету Ланьчжоу. "Зміна в розмірі кріосфери є глобальною, а не регіональною проблемою".

Кріосфера містить майже три чверті прісної води Землі, а в деяких гірських регіонах льодовики, які скорочуються, загрожують джерелам питної води. Багато вчених задокументували скорочення крижаних щитів, зменшення снігового покриву й втрату арктичного морського льоду окремо через зміни клімату. Але жодне попереднє дослідження не розглядало всю кріосферу як одне ціле і її реакцію на підвищення температури.

Пен і його колеги з Університету Ланьчжоу розрахували щоденний розмір кріосфери й усереднили ці значення, щоб отримати річні значення. Хоча розміри кріосфери збільшуються і скорочуються залежно від сезону, вони зʼясували, що середня площа, вкрита кріосферою Землі, в цілому скоротилася з 1979 року.

Зменшення відбулося здебільшого в Північній півкулі, з втратою майже 102 000 квадратних кілометрів, а це розмір Ісландії, щороку. Ці втрати трохи компенсуються зростанням у Південній півкулі, де кріосфера щорічно розширюється приблизно на 14 000 квадратних кілометрів. Це зростання здебільшого відбувалося за рахунок морського льоду в морі Росса навколо Антарктиди.

Під час дослідження стало відомо, що не тільки глобальна кріосфера скорочувалася, а й багато регіонів залишалися замерзлими на менший час. Здебільшого перший день замерзання зараз настає приблизно на 3,6 днів пізніше, ніж у 1979 році, а танення льоду відбувається приблизно на 5,7 днів раніше.

"Такий аналіз — хороша ідея для глобального індексу зміни клімату", — говорить Шон Маршалл, гляциолог з Університету Калгарі. Він вважає, що наступним кроком буде використання цих даних для вивчення того, коли лід і сніговий покрив надають Землі максимальну яскравість, щоб побачити, як зміни альбедо впливають на клімат на сезонній або щомісячній основі і як все змінюється з плином часу.

Щоб оцінити розміри кріосфери, автори дослідження розділили поверхню планети на сектори. Вони використовували дані про розмір морського льоду, сніговий покрив і мерзлий ґрунт, щоб класифікувати кожен сектор як частину кріосфери, якщо він містить хоча б один із трьох компонентів. Потім вони оцінили розмір кріосфери на щоденній, щомісячній і щорічній основі та вивчили, як вона змінилася за 37 років їхнього дослідження.

Учені говорять, що тепер ці дані можна використовувати для подальшого вивчення впливу зміни клімату на кріосферу і те, як ці зміни впливають на екосистеми, вуглецевий обмін і терміни життєвих циклів рослин і тварин.