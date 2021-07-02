Разрушительные лесные пожары в Канаде порождают опасные “огнедышащие” облака (фото)

Рекордная жара и лесные пожары создают "огненные" облака, которые могут вызывать собственные молнии.

Когда жар и дым от больших пожаров поднимаются к небу, они могут создавать огненные бури, состоящие из так называемых пирокумуло-дождевых облаков. Эти грозовые облака создают свою собственную погоду, иногда даже торнадо, которые затем могут вызвать новые пожары. Это замкнутый круг, сообщает Sciencealert

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Температура в Литтоне, в 153 км к югу от Ванкувера, достигла 49,5 градуса Цельсия – это новый национальный рекорд Канады. Волна жары предшествовала лесному пожару и по состоянию на четверг, 1 июля, в результате пожара площадью более 8 гектаров было сожжено 90 процентов территории Литтона.

Дакота Смит, метеоролог из Кооперативного института атмосферных исследований Колорадо, сообщила, что видела на спутниковых снимках над Литтоном "невероятные и массивные шлейфы вызывающих бурю пирокумуло-дождевых облаков".

"Если вы заметите скопление толстых грозовых облаков над дымом лесных пожаров, это почти всегда пирокумуло-дождевые облака. Другое название этих "огненных облаков" — cumulonimbus flammagenitus — второе слово на латыни означает "созданный из пламени", – говорит метеоролог.

Обычно грозы образуются, когда в небо поднимается много теплого влажного воздуха от земли. Попадая в нижнюю часть атмосферы, этот воздух охлаждается, а затем опускается ближе к Земле, где снова нагревается и затем поднимается. Этот цикл подъема и опускания воздуха известен как конвекция, и рождаются кучево-дождевые облака, или грозовые облака.

Но когда это тепло и влага поднимаются от дымного лесного пожара, а не от земли, конвекция создает пирокумуло-дождевые облака.

Эти облака могут создавать как дождь, так и грозы. Однако часто они выпускают мощные порывы воздуха, известные как "нисходящие потоки", а не капли воды. Отталкивая сухой воздух обратно к земле, эти нисходящие потоки могут рассеивать тлеющие угли и дым на большие расстояния. Это в первую очередь подпитывает пожар, который породил облако.

NASA описывает пирокумуло-дождевые облака как "облачного огнедышащего дракона". Эти облака также могут генерировать сотни ударов молнии, которые, в свою очередь, могут вызвать еще больший пожар.

В сентябре 2020 года в результате крупного лесного пожара в Калифорнии образовалось одно из самых больших таких облаков, когда-либо виденных в США. Его размер составлял 712 квадратных километров (для примера площадь Киева 839 квадратных километров).

[ + – ] Пирокумуло-дождевое облако во время пожаров в Калифорнии Фото: ScienceAlert

Иногда, если конвекционный воздух в скоплении пирокумуло-дождевых облаков образует закрученный круговой столб, буря может трансформироваться в "огненный торнадо".

Такое событие произошло возле Канберры, Австралия, в 2003 году после того, как в окрестностях города в течение двух недель горел лесной пожар.

Пожары могут вызвать несколько "огненных" облаков. В феврале и марте 2009 года огромные лесные пожары сожгли 4 400 квадратных километров юго-востока Австралии и вызвали три отдельных пирокумуло-дождевых облака, некоторые из которых достигли высоты 14 км в небе над штатом Виктория.

[ + – ] Пирокумуло-дождевое облако во время пожаров в Австралии Фото: ScienceAlert

Повышение температуры и более сухой воздух связаны с более частыми и более интенсивными лесными пожарами. По мере того как пожары становятся все более масштабными и серьезными, облака, вызванные пожарами, также становятся все более распространенными.

Всего в 2002 году в Канаде, США и Мексике было около 17 таких облаков. Приблизительно два десятилетия спустя среднее количество ежегодных пирокумуло-дождевых явлений подскочило до 25 только в западной части Северной Америки.

Эти облака могут распространяться настолько высоко, что проникают в стратосферу, слой атмосферы, который начинается на высоте 50 км, и направляют дым с земли в небо. Он может оставаться там месяцами или даже годами.

Исследование 2018 года показало, что большое пирокумуло-дождевое облако отправляет в стратосферу так много частиц дыма, что это сравнимо с извержением вулкана среднего размера.